LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 2 settembre | Bencic elimina Osaka! Un set pari

30-30 In rete il rovescio di Rublev 15-30 Ace centrale di Berrettini, è il quinto 0-30 Lascia il campo aperto Berrettini nel colpire con il dritto, Rublev si avventa sulla palla e trova il vincente con lo stesso colpo 0-15 Sbaglia con il dritto Berrettini 1-2 Si salva Rublev, dopo aver rischiato ...

30-0 Rovescio in rete di Rublev 15-0 Spinge con il dritto Berrettini e si prende il punto 0-1 Rublev, stavolta perde il controllo della risposta Berrettini 40-30 Splendida risposta di dritto di Berrettini! 40-15 Terzo ace di Rublev 30-15 Non controlla il back di rovescio Berrettini, che lo mette in ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l'ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

40-30 SET POINT BERRETTINI! Bella seconda profonda, Rublev non riesce ad organizzare in tempo il rovescio che va in rete 30-30 Straordinario vincente di dritto incrociato di Rublev, che recupera qualsiasi cosa Berrettini gli proponga 30-15 Continua ad andare profondo con il dritto Berrettini! 15-15 ...

3-2 Berrettini, tiene a 30 Rublev con un gran dritto, ma si gioca nei turni di servizio del romano 40-30 Si salva con una gran prima centrale, per ora, Rublev 30-30 Due recuperi pazzeschi di Berrettini! Alla fine è Rublev a sbagliare in rete con il rovescio 30-15 Cerca la smorzata Berrettini, ma non la ...

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: doppio fallo di Rublev 40-40, 3a parità: dritto che finisce fuori di metri di Berrettini Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: cerca il dritto incrociato Rublev, ma trova solo la rete 40-40, 2a parità: è profondo Berrettini, Rublev non riesce a controllare la situazione ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Bencic elimina Osaka! in campo Zverev contro Schwartzman - Berrettini domina il primo set con Rublev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

6-1 SET BERRETTINI! CHIUDE CON IL DRITTO MATTEO PER PORTARSI IN VANTAGGIO! Vantaggio Berrettini, SET POINT: gran prima del romano! 40-40 Risposta larga di Rublev, cancellata la palla break 30-40 Palla break Rublev: gran dritto del russo verso sinistra, colpisce l'incrocio delle righe del ...

Vantaggio Rublev, appena lungo il dritto di Berrettini che cercava la profondità per poter attaccare il russo 40-40 Sbaglia il rovescio a campo aperto in uscita dal servizio Rublev, di nuovo ai vantaggi sulla sua battuta 40-30 Servizio vincente di Rublev 30-30 Cerca vanamente il vincente lungolinea di ...

30-0 Altra buona prima di Berrettini 15-0 Rovescio in rete di Rublev, ma aveva servito bene e preso il comando dello scambio Berrettini 1-1 Altra brillante seconda di Rublev che tiene il servizio, pur se con difficoltà Vantaggio Rublev, che spinge con il dritto 40-40 Gran seconda di Rublev, Berrettini ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Bencic elimina Osaka! Vekic passa su Goerges al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Bencic elimina Osaka! Vekic e Goerges al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Goerges-Vekic si decide al terzo - Bencic avanti 1-0 su Osaka! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Goerges vince il primo set contro Vekic - in campo anche Naomi Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...