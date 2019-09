LIVE Italia-Angola basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | serve una vittoria per volare alla

LIVE Italia-Angola - Mondiali basket 2019 in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Dopo il convincente esordio contro le Filippine, torna in campo l’Italia ai Mondiali 2019 di basket. Gli azzurri affrontano questa mattina l’Angola in un match che può dare la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata e di conseguenza anche quella al Preolimpico. Alla squadra di Sacchetti serve una vittoria e poi un risultato positivo della Serbia contro le Filippine, che appare quasi scontato. E’ una sfida ...

LIVE Italia-Slovacchia 3-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre ai quarti con la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA ITALIA-Russia: QUANDO SI GIOCA IL QUARTO DI FINALE? PROGRAMMA, ORARI E TV IL TABELLONE E IL CALENDARIO DEI quarti DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI DAVIDE MAZZANTI LE PAGELLE DI Italia-Slovacchia I RISULTATI DELLE PARTITE DI OGGI 19.39 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.38 L’Italia questa sera non ha convinto. Se ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia - Polonia - Olanda e Italia - la Russia soffre ma passa - Turchia vince al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SLOVACCHIA DALLE 18.00 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questa lunga giornata dedicata agli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Buon proseguimento di serata. 21:57: Le squadre qualificate ai quarti di finale degli Europei di Volley femminile 2019 sono: Italia, Russia, Olanda, Serbia, Germania, Turchia, Bulgaria e ...

Europei Volley 2019 – L’Italia vola ai quarti - il ct Mazzanti non si accontenta : “gioco non ai nostri LIVElli” : Il commissario tecnico azzurro ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria contro la Slovacchia negli ottavi di finale degli Europei Negli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019 le azzurre di Davide Mazzanti hanno superato 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) la Slovacchia, qualificandosi per i quarti. Nella prossima sfida, in programma a mercoledì 4 settembre a Lodz (orario da stabilire), le vice campionesse mondiali si troveranno di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia - Olanda e Italia - la Russia soffre ma passa - Turchia in difficoltà! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SLOVACCHIA DALLE 18.00 20:21 Turchia-CROAZIA 13-11: inizia ad avere continuità la fase break, le turche stanno spingendo dalla linea dei nove metri. 20:18 Turchia-CROAZIA 10-9: arriva la reazione delle ragazze di coach Guidetti, che passano per la prima volta in vantaggio in questo quarto set. 20:15 Turchia-CROAZIA 5-6: recuperano un break le turche, ...

LIVE Italia-Slovacchia 2-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 12-6 allungo decisivo nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-6 Muro di Sorokaite su Herelova. Time-out Slovacchia. 11-6 Ace di Chirichella. 10-6 Muro di Folie, ora le azzurre non devono spegnersi. 9-6 Diagonale di Sorokaite. 8-6 Parallela pazzesca di Radosova. 8-5 Primo tempo di Chirichella. Le centrali sono mancate in questa partita. 7-5 Ace della Slovacchia, solito black-out per le azzurre. Time-out chiamato da Mazzanti. 7-4 La moviola conferma, ...

LIVE Italia-Slovacchia 2-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 25-23 - le azzurre allungano senza brillare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Secondo ace di Paola Egonu. Queste sono le vere campionesse. Ha sofferto per due set, poi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro nel momento decisivo. Italia-Slovacchia 2-0. 24-23 Ace di Egonu, pallone sulla linea. Time-out Slovacchia. 23-23 Egonu mette il pallone a terra al terzo tentativo. E’ una serata storta per lei, capita. 22-23 Palgutova non sbaglia. 22-22 Primo tempo di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia e Olanda - la Russia soffre ma passa - tocca a Italia e Turchia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SLOVACCHIA DALLE 18.00 19:02 TURCHIA-CROAZIA 26-24: come spesso capita in un finale punto a punto è la squadra più quadrata tecnicamente ad uscirne vincitrice. 19:01 GERMANIA-SLOVENIA 8-5: Lippmann sta spingendo alla grande, ma Tutto la squadra si sta dimostrando ben organizzata. 18:59 AZERBAIJAN-BULGARIA 3-5: la fase break delle bulgare sta funzionando ...

LIVE Italia-Slovacchia volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 14-11 - le azzurre tentano l’allungo con Egonu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Pipe di Sorokaite, che deve sbloccarsi in ricezione. 14-13 Fast di Chirichella contenuta dal muro, poi contrattacco in parallela di Radosova. 14-12 Esce la battuta di Egonu. 14-11 Altro gran servizio di Egonu, Sylla sfrutta l’occasione e mette giù un prezioso pallonetto. Time-out Slovacchia. 13-11 Ace di Egonu, traiettoria corta che beffa le slovacche a metà campo. 12-11 Muro di ...

LIVE Italia-Slovacchia volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 6-5 - avvio punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Sylla attacca fuori in diagonale. 8-9 Invasione di Sylla in contrattacco. E’ un’Italia molto contratta. 8-8 Pallonetto di Sorokaite, che poi va in battuta. 7-8 Ace di Radosova. 7-7 La moviola dà ragione alle slovacche, palla in campo. 8-6 Esce il diagonale di Palgutova. Richiesta di moviola della Slovacchia. 7-6 Ricezione di Sylla e attacco in diagonale di Sorokaite. 6-6 In ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Tutto facile per Serbia e Olanda - la Russia soffre ma passa - tocca all’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 17:36 Contemporaneamente si giocherà Germania-Slovenia. 17:33 Il match delle azzurre inizierà tra poco meno di mezz’ora. 17:30 Il destino dell’Italia è certo, si dovrà vincere oggi per raggiungere la Russia ai quarti di finale. 17:26 Olanda-GRECIA 25-12 (3-0): finisce qui anche il terzo ottavo di finale di giornata, ...

Gli italiani non sono razzisti - è vero. Ma da tempo abbiamo toccato un LIVEllo molto basso : “Negro di merda”. E’ la scritta che qualche scemo – anche se può essere per l’autore un complimento – ha lasciato con pennarello indelebile sul cofano della macchina di Andi Nganso, medico di 32 anni che presta servizio nell’Area salute del Comitato nazionale della Croce Rossa a Roma. Il dottore ci ha fatto il callo: non è la prima volta che un episodio del genere accade. Appena un anno fa, una paziente non si era voluta far ...

LIVE Mountain bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Schurter e Flueckiger fanno il vuoto - italiani inseguono a 35? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Continua l’azione di Flueckiger e Schueter, ma tornano sotto Tempier e Avancini. 21.24 Schurter e Flueckiger hanno fatto il vuoto, 10″ su Avancini e Tempier. italiani a 35″ in ottava e decima piazza. 21.22 Questa volta però risponde in maniera molto brillante Flueckiger. 21.21 Tutto come nel giro precedente, lo svizzero fa il vuoto e poi si ferma. 21.20 ATTACCO DI ...

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019/ Diretta LIVEscore : Italia - Spagna e Argentina volano : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019 Diretta live score, vittorie facili per l'Italia e le altre big nella prima giornata della fase a gironi, 31 agosto,.