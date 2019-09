LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | la Serbia domina le Filippine La Spagna soffre ma

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-ANGOLA DEIDIDALLE 9.30 Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 16.38 CINA-POLONIA 76-79: finisce qui! Vittoria per la Polonia al supplementare e primo posto garantito. La Cina si giocherà tutto con il Venezuela. Decisivi i 25 punti di Ponitka. 16.35 CINA-POLONIA 76-79: un solo libero per Ponitka e poi incredibilmente Sun fa 0/2. 16.31 CINA-POLONIA 76-78: pazzesca palla persa della Cina. Infrazione di cinque secondi dalla rimessa. 16.29: CINA-POLONIA 76-78: tripla di Sun per il pareggio, ma Kulig poi segna il +2 a 10 secondi dal termine. 16.28 CINA-POLONIA 73-76: importantissimi due liberi di Ponitka. Mancano 56 secondi alla fine. 16.25 COREA DEL SUD-RUSSIA 73-87: vittoria agevole solo nel punteggio della Russia, che ha fatto sua la partita solo nel terzo ...

