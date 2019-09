L’Intelligenza Artificiale diventa storico dell’arte e studia la Pala di Gand

Secondo Jack Ma di Alibaba L’Intelligenza Artificiale ci libererà dal lavoro : Jack Ma ed Elon Musk alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale a Shanghai (foto: VCG/VCG via Getty Images) L’intelligenza artificiale viene spesso considerata una sorta di nemico dell’uomo che, nel giro di qualche anno, gli ruberà il lavoro e lo renderà de facto inutile. C’è però chi la considera un potenziale alleato. Jack Ma, per esempio. Il confondatore di Alibaba ha detto – in occasione della Conferenza ...

LG mette L’Intelligenza Artificiale in frigoriferi e lavatrici per prevenire i guasti : La porta del frigorifero non è chiusa bene, o avete messo troppo detersivo nella lavatrice? Se l’elettrodomestico è un nuovo modello LG, l’app vi metterà in allarme. A farlo scattare sarà l’Intelligenza Artificiale integrata nei dispositivi stessi, che svolge il suo lavoro nell’ambito di una funzione che è stata battezzata LG Proactive e che si vedrà all’opera per la prima volta durante IFA 2019, che si terrà a ...

L’Italia ha capito che L’Intelligenza Artificiale è la nuova elettricità? : Digital Human Brain Covered with Networks Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la bozza di Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale (Ai), ora soggetta a consultazione, che fa sorgere una serie di domande sull’impegno del governo sul futuro del nostro Paese. C’è una famosa citazione di Andrew Ng, professore all’Università di Stanford e uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale al mondo con esperienze ...

Huawei lancia il guanto della sfida sulL’Intelligenza artificiale : Eric Xu, presidente di turno di Huawei, presenta il chip Ascend 910 e la piattaforma Mindspore (foto: Huawei) I vertici di Huawei lo hanno ripetuto più volte: la compagnia cinese di telecomunicazioni vuole imporsi nel campo dell’intelligenza artificiale. E ora posa due tasselli fondamentali per sviluppare “un’offerta completa”, come ricorda l’amministratore delegato a rotazione, Eric Xu: il primo di un chip per sviluppare sistemi di ...

Mai più errori di ortografia nelle mail : Gmail correggerà gli strafalcioni con L’Intelligenza Artificiale : Fare errori di battitura o di ortografia nei messaggi di posta elettronica è piuttosto comune, ma questo non esenta da brutte figure con i propri interlocutori. Presto gli utenti G-Suite potranno risparmiarsi la figuraccia, perché la versione della suite di produttività ad abbonamento di Google disporrà di una Intelligenza Artificiale basata all’apprendimento profondo. Il suo compito sarà uno solo: evidenziare gli errori di ortografia ...

I lavoratori delL’Intelligenza Artificiale non se la passano troppo bene : L’intelligenza artificiale è ormai uno degli elementi centrali per riuscire a primeggiare non soltanto in ambito tecnologico ma anche in settori molto diversi tra loro e che vanno dall’arte all’industria, fino al mondo finanziario. Nonostante il risultato visibile delle sue applicazioni sia spesso un mondo altamente meccanizzato, nelle fasi di programmazione e di “allenamento”, i sistemi di Ai dipendono ancora ampiamente da impiegati il cui ...

Jaguar Land Rover - L’Intelligenza Artificiale contro lo stress degli automobilisti : Per gli ingegneri di Jaguar Land Rover l’auto deve essere un luogo sacro, “un santuario tranquillo”: detto alla loro maniera, un “tranquil sanctuary”. Che è, di fatto, il manifesto della vision del gruppo britannico sul modo innovativo di concepire il veicolo, l’automobilista e quindi l’esperienza di guida. L’obiettivo è quello di rendere quest’ultima sempre migliore, facendo interagire l’uomo con la sua auto, ...

3 siti per scoprire l’artista che è in te. Con l’aiuto delL’Intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale nell’arte (Getty Images) Dopo il picco di contatti sul sito di Ai Portraits, un’intelligenza artificiale che, partendo da una foto, la ricrea come se fosse un dipinto, gli utenti di internet stanno riscoprendo i software che stimolano la creatività o aiutano a migliorare i frutti del proprio estro. Google AutoDraw AutoDraw è un’idea sviluppata dai Google Creative Lab che permette all’utente di realizzare un ...

Salto in avanti nelL’Intelligenza Artificiale : ora forse ci capirà davvero : Basato su due nuovi approcci di Google nel riconoscimento del linguaggio, e sfruttando i processori di Nvidia, un nuovo software da record permette di creare algoritmi capaci di comprendere farsi e testi complessi. Ma anche di riprodurli

Nike usa L’Intelligenza Artificiale per prevedere lo shopping dei clienti : Le potenzialità predittive dell’intelligenza artificiale non sono più legate soltanto all’industria ma trovano spazio anche nel mondo della moda. Il colosso dell’abbigliamento sportivo Nike è tra i brand che hanno deciso di sfruttare al massimo le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, e seguendo questo corso tech, settimana scorsa ha chiuso l’acquisizione della società Celect, compagnia che opera nel settore delle tecnologie ...

Ecco come L’Intelligenza Artificiale sarà in grado di prevedere il successo di un film : L’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di prevedere il successo di un film. Questa qualità gli sarà garantita da un nuovo algoritmo. In tal modo essa in futuro potrebbe aiutare i produttori cinematografici a capire se una pellicola sarà un flop o meno prima ancora di essere realizzata. Lo ha spiegato Mellissa Roemmele, dell’università della California del Sud, allo Storytelling Workshop 2019 a Firenze. Per testare ...

Medicina - L’Intelligenza Artificiale ‘svela’ i problemi al cuore : L’intelligenza artificiale aiuta a mettere in luce una patologia che porta il cuore a battere in modo irregolare. La fibrillazione atriale è relativamente semplice da diagnosticare quando il cuore batte in modo irregolare, ma non quando torna alla normalità. Ora un sistema di intelligenza artificiale testato alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, sembra aver identificato dei segnali spia che indicano precedenti anomalie. I ricercatori hanno ...

L’Intelligenza Artificiale che blocca chi salta la fila : (Foto: A.I. Bar) Le persone che saltano la fila sono davvero una piaga sociale universale e si manifestano in ogni tipo di coda dall’ingresso o uscita da un mezzo pubblico all’accesso ai bagni fino alle ordinazioni al banco. Ecco, prendendo come spunto proprio quest’ultimo esempio si è sviluppato un sistema automatico per andare a rilevare in modo preciso e immediato i furbetti rispedendo al mittente la loro arroganza. Lo scenario è questo: ...

Malattie coronariche : L’Intelligenza Artificiale per agevolare il controllo dei pazienti : Il progetto SMARTool, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Ifc), ha sviluppato un programma che utilizza intelligenza artificiale e tecnologia cloud per agevolare il controllo dei pazienti affetti da cardiopatia coronarica (Cad). La piattaforma include una serie di modelli multiscala e multilivello di ...