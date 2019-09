Libri scolastici e come comprarli online | anche usati

Quanto spendono le famiglie per i Libri scolastici? Il prezzo di mezzo caffè al giorno : Il costo si aggira fra i 140 e i 240 euro l'anno e aumenta quando si frequentano le superiori. Per il biennio la spesa è tra i 163 e i 207, per il triennio tra i 219 e i 284

Dove comprare i Libri scolastici usati : i siti e mercatini più famosi : Dove comprare i libri scolastici usati: i siti e mercatini più famosi In tutta Italia si creano occasioni di incontro tra venditori e acquirenti, che cercano di combattere così il caro-prezzi. Interessanti occasioni si trovano anche su internet Parole chiave: ...

Libri scolastici con Amazon con lo sconto del 15% per scuole medie e superiori : L'acquisto dei Libri scolastici su Amazon è l'opzione migliore per chi vuole risparmiare. Amazon, infatti, offre il 10% di sconto sul prezzo di copertina e un buono da 5 euro per chi acquista Libri di testo. Back to School Amazon vi risolverà la difficoltà del reperimento dei testi scolastici con un solo click: non è necessario essere iscritti a Prime, eviterete lunghe attese e risparmierete sull'acquisto con tempi di consegna rapidi.Continua a ...

Libri scolastici sempre più cari - la soluzione di genitori e studenti per risparmiare : L'anno scolastico 2019-2020 si apre sotto il segno del caro Libri: secondo l'indagine annuale di Federconsumatori, anche quest'anno l'acquisto dei Libri scolastici richiederà una spesa consistente, superiore rispetto al 2018. risparmiare sui Libri scolastici, anche nuovi, è comunque possibile: ecco come spendere meno per i Libri di testo acquistandoli online.Continua a leggere

Libri scolastici - come acquistarli online : È molto facile perché sui siti dei principali negozi ci sono già tutti gli elenchi dei Libri scolastici adottati dalle classi

