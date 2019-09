Le vere femministe oggi hanno 60 anni e sono Prime Ministre delle proprie vite

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) New York – “Dicono che Sex and the City sia la matrice del femminismo. Ma vale anche se hai sessant’, fai colazione a letto con due barboncini e la domenica tradisci le amiche alcolizzate per un esercizio di aerobica in più?”. A domandarselo è la scrittrice Candace Bushnell - giacca rosa, fronte bianca, faccia tosta - in uno dei suoi tour promozionali tra New York e i lussuosissimi Hamptons, dove la incontriamo. La nuova raccolta Is There Still Sex in the City? (ed. Grove Atlantic) fa il backup di tutto quello che, a partire dagliNovanta, scoprivamo sul Sesso e sulla Città dalla sua rubrica, lanciata prima sul New York Observer (1993) poi diventata un’antologia best-seller dal titolo Sex and the City (’97). Una serie tv, due adattamenti, insopportabili visite turistiche nel Village. E la caccia al famigerato alter ego di ...

