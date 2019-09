Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni | temporali sparsi e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Si annuncia una settimana caratterizzata, dal punto di vistarologico, da addensamenti esu vaste zone della penisola italiana. Lo dicono ledel tempo in Italia fornite dal Serviziorologico dell’Aeronautica. Di seguito i dettagli: Mercoledì 4 Settembre – al nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, con rovesci o; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro. Al sud e in Sicilia al mattino ancora addensamenti compatti su Calabria e Sicilia, con rovesci odaa diffusi; ampi spazi di sereno sul resto del sud. Temperature minime stazionarie sulla Sardegna, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione al sud peninsulare, Sardegna orientale e sulle regioni alpine, in aumento ...

