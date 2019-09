LAVORO E NUOVO GOVERNO Quattro mosse per rilanciare l' occupazione

Oettinger : "Dalla Ue sostegno per facilitare il LAVORO del nuovo governo" : Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono sviluppo". Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, "è stato così messo un limite" al ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno". Parlando del possibile sostegno a Roma da parte ...

Governo - il commissario Ue Oettinger : “Se cambiano i toni da Roma - fare tutto il possibile per facilitare il LAVORO del nuovo esecutivo” : Il commissario europeo al bilancio uscente Günther Oettinger, tedesco e membro del partito di Angela Merkel, saluta con favore l’accordo per un nuovo Governo tra M5s e Pd e lancia un appello alla prossima Commissione che si insedierà a Bruxelles: “Se cambiano i toni da Roma, fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo italiano”. Il politico della Cdu ne ha parlato all’emittente tedesca Swr, ...

Google di nuovo nel mirino dell'Antitrust Ue per il servizio di ricerca LAVORO : Dopo avere subito multe per complessivi 9,5 miliardi di dollari dall'Unione europea, Google è di nuovo nel mirino di Bruxelles. In questo caso sotto accusa c'è Google...

Upas spoiler al 13 settembre : Diego dimentica Beatrice grazie ad un nuovo LAVORO : La seconda settimana di settembre si preannuncia, a dir poco, rovente per i telespettatori di Un posto al sole. La fortunata e seguitissima soap di Rai Tre ha in serbo clamorosi colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Dopo la consueta pausa estiva, la produzione partenopea è tornata sui teleschermi lunedì 26 agosto proponendo nuove avvincenti storyline tutte da scoprire. Anche le anticipazioni relative alle puntate che ...

Un nuovo LAVORO e la scoperta di essere incinta : ecco come dirlo al capo : Happy hour e cene fuori: cosa si può mangiare e bere?Si può mangiare il sushi in gravidanza?Gravidanza e piercing: cosa fare?Tacchi in gravidanza... è pericoloso?In moto col pancione... sì o no?Ci si può sottoporre a piccoli interventi durante la gravidanza?Sesso in gravidanza... si può?Che fare se in casa c'è un gatto?Sport col pancioneOgni anno, stando ai calcoli della charity inglese Maternity Action una donna su 20 è licenziata durante la ...

Visual Concepts al LAVORO su un nuovo Midnight Club? : Visual Concepts, studio meglio noto negli ultimi anni per NBA 2K e WWE 2K, potrebbe avere un diverso tipo di progetto in fase di sviluppo. A giudicare dagli annunci di lavoro sul sito Web dell'azienda, la compagnia potrebbe passare dai titoli sportivi a un gioco "open world basato sui veicoli". Al momento, sembra che lo studio stia assumendo quattro diverse posizioni per il progetto. Un Game Designer, un Level Designer, un Software Engineer ...

4A Games al LAVORO su un nuovo capitolo di Metro? : In questi giorni si sta parlando molto di THQ Nordic: il publisher non solo ha acquisito lo studio italiano Milestone ed il team dietro lo sviluppo di Darksiders, ma avrebbe anche confermato, sempre secondo alcune indiscrezioni, lo sviluppo di un nuovo capitolo di Metro.La notizia sarebbe stata confermata durante l'ultima conference call di THQ Nordic dal CEO in persona, Lars Wingefors. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, quindi è ...

Capcom al LAVORO su un nuovo titolo in esclusiva? : Durante l'ultimo resoconto finanziario, Capcom ha presentato il bilancio di chiusura del trimestre terminato lo scorso 30 giugno, svelando di aver ricevuto un misterioso pagamento di ben 2 miliardi di yen, ovvero circa 19 milioni di dollari.L'importo è relativo al pagamento delle royalities di una delle IP dell'azienda, il che potrebbe suggerire un accordo per la produzione di un titolo in esclusiva per una specifica piattaforma.Tuttavia nel ...

Nuovo LAVORO - come gestire l'ansia : Ottenere un Nuovo lavoro o una mansione di maggiore responsabilità è una sensazione positiva ed esaltante: «Gli sono piaciuto! Si fidano di me! Avrò nuove opportunità!», è il primo pensiero. Subito dopo arrivano i dubbi, lo stress e la paura di non farcela che a volte si trasforma in panico. C'è il momento in cui si conclude il nostro vecchio lavoro e va nuovamente definito il confine tra attività lavorativa e tempo libero e, poi, la fase in cui ...

Tencent è al LAVORO su un nuovo gioco Pokémon : Il colosso cinese Tencent ha annunciato di aver accettato una collaborazione con The Pokémon Company che porterà alla creazione di un nuovo titolo Pokémon.Timi Studio, il team di Tencent che creerà il gioco, è famoso per aver sviluppato titoli mobile come Arena of Valor e Call of Duty: Mobile. E' probabile quindi che anche questo gioco dedicato ai Pokémon potrà essere disponibile per smartphone.Attualmente non sappiamo che genere di gioco sarà e ...

Upas - spoiler del 15 luglio : Filippo impegnato in un nuovo viaggio di LAVORO : Le anticipazioni dell'episodio della soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole in onda lunedì 15 luglio alle ore 20:45 svelano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto il personaggio di Patrizio. Quest'ultimo farà rientro nella città di Napoli dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla famiglia per seguire uno stage utile a migliorare l'esperienza culinaria. Beatrice (Marina Crialesi) si presenterà allo studio per informare Niko (Luca ...

Nuovo LAVORO discografico di Umberto Alongi - in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” : ALL MUSIC NEWS nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi, in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” Dopo aver raggiunto il podio della classifica emergenti con “Pura Follia” e “Il futuro si è perso (Ed. Sony Music ATV)”, e la TOP 20 della classifica indipendenti Italiana, Umberto presenta un brano con arrangiamenti e sonorità POP, scritto da Alongi e prodotto da Gabriele Gigli (Mika, Eros Ramazzotti , Laura Pausini, Hooverphonic, ...

Milan e Inter al LAVORO per il nuovo San Siro : presentato il progetto di fattibilità : presentato il progetto di fattibilità del nuovo San Siro: investimento di 1,2 miliardi di euro Milan e Inter iniziano a muoversi per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Le due società Milanesi hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione del nuovo impianto e del distretto multifunzionale. Nel progetto di Inter e Milan è prevista una struttura da ...