Lana Del Rey pubblica il teaser del video di Norman Fucking Rockwell | il nuovo singolo

Lana Del Rey e il suono del mondo : Lana Del Rey questo disco non l’aveva in mente. Pigra o in pace calda com’è. Non l’ha scritto per urgenza, o bisogno di dire qualcosa, ma per caso, per l’alchimia di un momento, per una canzone improvvisata che s’è rivelata subito un bozzetto perfetto, una brutta copia senza errori, una prima stesur

Lana Del Rey : uscito 'Norman F... Rockwell' - il suo ultimo lavoro discografico : La fanbase trepidante dal 31 di luglio, data in cui è stata annunciata l'uscita del'album ed è stata anticipata la tracklist, è soddisfatta. Possono dormire tutti sonni tranquilli perchè Lana Del Rey, finalmente, ha pubblicato il suo nuovo album, Norman F... Rockwell, dopo un anno dolceamaro fatto di preview cancellate e titoli fumosi (Hope is a dangerous thing for a woman like me to have but I have era stato precedentemente reso noto dalla ...

Norman Fucking Rockwell di Lana Del Rey è il disincanto pulp del sogno americano (recensione) : Norman Fucking Rockwell di Lana Del Rey è la conferma che cercavamo: Elizabeth Woolridge Grant è la voce pulp del disincanto americano, dell'isteria vintage e della nictofilia crepuscolare necessaria in un tempo in cui le star sfoggiano finti sorrisi per esorcizzare le paure di questo tempo. L'avevamo adorata dai tempi di Born To Die (2012), forte di pezzi come la title-track, Summertime Sadness e Video Games. Insieme a lei ...

Ancora un nuovo album di Lana Del Rey - dopo Norman Fucking Rockwell! arriva White Hot Forever : Nel giorno stesso dell'uscita di Norman Fucking Rockwell!, la vera notizia per il pubblico della cantautrice è che arriverà un nuovo album di Lana Del Rey anche nel 2020. Un altro disco in studio annunciato a stretto giro, che ha già un titolo, White Hot Forever. Un periodo evidentemente molto prolifico per la Del Rey, che ha appena pubblicato la sua ultima fatica discografica annunciata un anno fa e ora finalmente sul mercato. Norman ...

Lana Del Rey ha fatto dei bellissimi complimenti a Billie Eilish e Ariana Grande : Le adora!

Il nuovo album di Lana Del Rey esce una settimana dopo Lover della Swift e lei non lo sapeva : “Non me ne sono accorta” : Se davvero è andata così, questa vicenda denota un'ingenuità incredibile per una cantautrice che è da molti anni nel business discografico: il fatto che il nuovo album di Lana Del Rey esca ad una settimana da quello di Taylor Swift non è passato inosservato presso il suo pubblico e di certo non è stata una scelta dal tempismo oculato, ma a quanto pare la cantante non si era affatto posta il problema finché le è stata fatta notare la strana ...

Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA : “È ora di dire basta e di chiedersi perché” : Le parole di Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA arrivano in corrispondenza della pubblicazione di uno degli ultimi singoli, Looking For America, scritto proprio per lanciare il proprio messaggio di pace contro la politica delle armi del governo americano. La cantautrice di New York ha parlato ai microfoni di Annie Mac della BBC e ha raccontato che mentre scriveva il brano si trovava tra la California e New York, e proprio in ...

Lana Del Rey rimpiange i Beach Boys : Si ammiri Lana Del Rey, regina del sadcore, californiana dark lady, hollywoodiano-fitzgeraldiano-pitigrilliano mammifero di lusso, e il suo nuovo video doppio, “Fuck it I love you & The Greatest”, che è una doppia dose di dolcissima droga visivo-musicale. Si rimanga stregati dal trucco che ricorda L

Il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest dal nuovo album (testi) : Dopo una lunga attesa per il sesto album in studio ormai imminente, arriva l'annunciato il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest, un'unica clip - scelta decisamente inusuale - per presentare due tracce dell'imminente disco di inediti in uscita il 30 agosto. In un cortometraggio della durata di 9 minuti, la Del Rey appare mentre canta le sue canzoni durante una malinconica vacanza sulle coste californiane: a ...

Due inediti di Lana Del Rey in attesa del nuovo album : l’audio di Season of the Witch e Looking for America : Dopo averli anticipati online questa settimana, Lana Del Rey ha pubblicato due inediti nello stesso giorno: Season of the Witch e Looking for America sono apparsi entrambi negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 9 agosto. Prodotto da Jack Antonoff, Looking for America ??è una canzone di grande impatto emotivo scritta da Del Rey in reazione alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. La popstar ha raccontato su Instagram ...

Scary Stories to Tell In The Dark – Lana Del Rey nella colonna sonora : A poche settimane dall’uscita del suo ultimo album, Lana Del Rey pubblica una nuova canzone, la cover del brano Season of the Witch, scritto da Donovan nel 1966 e già ripreso da numerosi artisti, tra cui la band Vanilla Fudge e Robert Plant. Il pezzo farà parte della colonna sonora del film horror “Scary Stories to Tell in the Dark” di André Øvredal, prodotto e sceneggiato dal premio Oscar Guillermo del Toro, nei cinema italiani dal 24 ottobre ...

Looking For America - Lana Del Rey canta il sogno di Stati Uniti senza armi (video e testo) : Non è mai stata attivamente impegnata in campo politico a differenza di molte altre colleghe, ma con Looking For America Lana Del Rey ha voluto rendere partecipe il pubblico del suo dolore per l'escalation di terrore che ha travolto gli Stati Uniti negli ultimi giorni e manifestare la sua contrarietà ad una politica della libera circolazione delle armi. Lo ha fatto a modo suo, componendo una canzone sull'onda emotiva delle stragi di El ...

Lana Del Rey nella cover di Season of the Witch nel trailer del film Scary Stories To Tell In The Dark (video) : A poche settimane dall'uscita del suo album di inediti, Lana Del Rey tiene alta l'attenzione del pubblico con una nuova canzone, la cover di Season of the Witch. La popstar ha inciso questa traccia originariamente cantata dal cantautore britannico Donovan e uscita nel lontano 1966, per una nuova incursione sul grande schermo. Il brano, infatti, farà parte della colonna sonora del film horror Scary Stories To Tell In The Dark, prodotto ...