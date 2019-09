La verità sul caso Harry Quebert | il 2 e 3 settembre le prime due puntate su Canale5

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mediaset ha deciso di battere la concorrenza sul tempo e cominciare questa nuova stagione televisiva alla grande, puntando su una fiction d'eccezione: La verita sul, tratta dal bestseller di successo del 2012 di Joël Dicker, che negli ultimi anni ha venduto quasi sette milioni di copie in tutto il mondo. Protagonista della nuova fiction, che andrà in onda in 1^ visione su Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 2, Patrick Dempsey, già volto conosciuto nella serie tv Grey's Anatomy, nei panni di Derek. La serie è composta da 10 episodi e per ledue settimane i fan avranno la possibilità di godere di un doppio appuntamento settimanale: sia per questa settimana che per la prossima, infatti, Mediaset ha deciso di mandare in onda gli episodi il lunedì e il martedì....

