La Serie A è terza per spesa nel mercato estivo dopo Inghilterra e Spagna

Calendario Serie B - date e orari dalla terza alla sesta giornata : Calendario Serie B, attraverso un comunicato la Lega annuncia date e orari dalla terza alla sesta giornata. 3a giornata DI ANDATA Venerdì 13 settembre 2019 ore 21.00 PORDENONE – SPEZIA Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 ASCOLI – LIVORNO CITTADELLA – TRAPANI PERUGIA – JUVE STABIA V. ENTELLA – FROSINONE ore 18.00 VENEZIA – CHIEVOVERONA Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 COSENZA – PESCARA CROTONE – EMPOLI ore 21.00 PISA – ...

Succession 3 : rinnovata per la terza stagione la Serie HBO : Succession 3 ritornerà presto sul piccolo schermo. La promessa dell’emittente madre HBO deriva dagli ottimi ascolti registrati grazie al secondo capitolo e le cinque candidature ottenute agli Emmy per gli episodi di debutto. Sotto la guida del creatore Jesse Armstrong, la serie tv continuerà ad analizzare da vicino l’universo dei super ricchi e l’intreccio fra politica e media che nasconde il dietro le quinte della comunità ...

Instinct cancellata - la Serie con Alan Cumming non arriva alla terza stagione : i saluti (e la rabbia) del cast : In Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rai2 solo lo scorso autunno, ma negli USA è già arrivata al capolinea: l'annuncio di Instinct cancellata da CBS arriva a pochi giorni dal finale della seconda stagione, che sarà trasmesso il 25 agosto dalla rete e rappresenterà anche il finale di serie, visto che non ci sarà un rinnovo per un capitolo ulteriore. Il thriller/poliziesco, basato sul romanzo di James Patterson dal titolo Murder ...

Instinct 2 : cancellata la Serie tv - niente terza stagione : Instinct 2 non è riuscita a conquistare i piani alti della CBS. Dopo un inizio incerto con il primo capitolo, il crime con protagonista Alan Cumming non è riuscito ad ottenere il rinnovo. Il rinvio della decisione del network era avvenuto già lo scorso maggio, mettendo Instinct 2 a serio rischio di cancellazione. Una scelta che tra l’altro quest’anno ha riguardato anche The Code, The Red Line e Ransom, quest’ultimo giunto alla ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi terza dopo due Serie : Scattata la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, dove oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle qualifiche del trap femminile, che verranno completate domani, quando ci sarà anche la finale. L’Italia, che affronta la manifestazione con relativa tranquillità, dato che ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, sorride per il terzo posto ...

La terza stagione della Serie tv “American Crime Story” sarà dedicata al processo di impeachment a Bill Clinton : La terza stagione di American Crime Story, la serie tv di FX che racconta storie vere di crimini commessi negli Stati Uniti, sarà dedicata al processo di impeachment al presidente Bill Clinton, avvenuto tra il 1998 e il 1999. La prima

Nuove maglie Serie A 2019/2020 : prima - seconda e terza per squadre : Nuove maglie Serie A 2019/2020: prima, seconda e terza per squadre Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione di Serie A: mentre continuano le trattative di calciomercato, i club del nostro campionato mostrano i kit di gara che useranno nell’annata 2019/20. Nuove maglie Serie A: le uniformi di gara delle big Tra le maglie dei top club di Serie è di certo quella della Juventus ad aver destato il maggior dibattito, per così dire. ...

Nico Tortorella protagonista della terza Serie tv di The Walking Dead : La terza serie tv di The Walking Dead che non ha ancora un titolo, anche se arriverà nella primavera del 2020 su AMC (in Italia forse su Amazon visto l'accordo in essere tra AMC Studios e Amazon Prime Video), ma continua a crescere e a prendere forma e trova il suo protagonista.Nico Tortorella entra nel cast della terza serie di The Walking Dead, di cui in apertura trovate un video promozionale di lancio rilasciato da AMC. La serie, nelle ...

‘The OA’ - Netflix cancella la Serie : la terza stagione non si farà : 'The OA' non avrà una terza stagione. Netflix ha deciso di cancellare la serie con Brit Marling, che narra le misteriose vicende di Prairie Johnson. La trama era riuscita ad appassionare tantissimi telespettatori che in queste ore stanno protestando sui social contro una cancellazione che reputano ingiusta.Continua a leggere

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza nella tappa di Voiron vinta dalla Francia : L’Italia conclude al terzo posto la settima tappa delle Women’s Series 2019, disputatasi a Voiron, in Francia. Le azzurre si sono presentate con soli tre elementi, Rae Lin D’Alie, Arianna Zampieri e Marcella Filippi. Nonostante questo, sono riuscite a compiere un bel cammino: dopo aver battuto per 20-18 gli Stati Uniti nella partita decisiva del girone B, hanno estromesso la Romania per 21-15 nei quarti di finale, prima di ...

Piqué ‘pigliatutto’ : la sua FC Andorra è iscritta in terza Serie - e lui compra un altro club : Non solo calciatore, ma anche imprenditore. Gerard Piqué già da tempo si è aggiunto alla lista di tutti quei giocatori che parallelamente svolgono la carriera di imprenditori. Ha acquistato l’FC Andorra, che è stata iscritta nella Segunda Division B, terza serie del campionato spagnolo di calcio. La federazione iberica (Rfef) ha assegnato alla squadra di proprietà del difensore del Barcellona il posto vacante lasciato dal Reus ...

Seat Leon - Un milione di esemplari per la terza Serie : La Seat festeggia un milione di esemplari venduti della Leon di terza generazione proprio allo scoccare dei 20 anni di carriera del modello. La Casa spagnola ha ottenuto questo risultato dal 2012 a oggi e si prepara a festeggiare l'arrivo della quarta serie, il cui debutto è ormai imminente. Il successo della Leon è stato tale da mettere in secondo piano la Ibiza, precedentemente modello leader del marchio. Con il milione di esemplari ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : diramato il calendario. Schio-Ragusa alla terza nel nuovo format a 14 squadre : Il Settore Agonistico della FIP ha rilasciato pochi minuti fa il calendario della stagione 2019-2020 di Serie A1 femminile. La prima giornata si terrà tra il 5 e 6 ottobre nell’ormai consueta forma dell’opening day, che vedrà la luce a Chianciano Terme. Sono molte le novità che caratterizzano l’annata in divenire. Innanzitutto si torna alle 14 squadre, come non accadeva dall’annata 2015-2016. Alle promozioni di Costa ...

Luna Nera - la terza Serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...