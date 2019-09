Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) Fermi tutti, andare a pagina 31 di Repubblica: è raccontata l’Italia (a firma Matteo Pinci). Non l’Italia che va, per dirla alla Ron. L’Italia che scrocca. O comunque l’Italia dei privilegi atavici. L’Italia che esibisce l’appartenenza a una élite. L’Italia che considera un affronto dover mettere mano al portafogli e spendere per acquistare un biglietto. Che volgarità. Nello scontro tra quella che fu la maggioranza di governo (Lega e Cinque Stelle), che ha firmato la rivoluzione politica dello sport che ha inquietato il Coni – di fatto sto delle proprie competenze – ma anche il Cio, e Malagò, è finita anche la gestione dei biglietti omaggio per lo stadio Olimpico. Addio vacche grasse (almeno per il Coni): avete dodici biglietti omaggio, fatevelo bastare. L’unica cosa non chiara – e non è un dettaglio – è ora ...

napolista : La protesta dell’Italia a scrocco. La tribuna vip dell’Olimpico resta vuota Repubblica racconta del Coni che rifiu… - antbebasy : RT @castyseba: PROFUGO URLA ‘ITALIA VAFFANCULO’ E SFASCIA 12 AUTO PARCHEGGIATE. Profugo che ha precedenti, protesta contro l’Italia. Mentre… - castyseba : PROFUGO URLA ‘ITALIA VAFFANCULO’ E SFASCIA 12 AUTO PARCHEGGIATE. Profugo che ha precedenti, protesta contro l’Itali… -