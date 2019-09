La nave «Eleonore» forza divieto e fa rotta su Pozzallo Altro sbarco a Lampedusa

nave Eleonore fa rotta su Pozzallo : 9.50 Respinta nei giorni scorsi sia da Malta sia dall'Italia, la Nave Eleonore della ong Mission Lifeli, con 100 migranti a bordo, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acque italiane e facendo rotta verso il porto di Pozzallo. La decisione di forzare il divieto arriva dopo una tempesta di acqua che si è abbattuta sull'imbarcazione. Il comandante Reisch ha avvertito le autorità di essere entrato in acque italiane annunciando che ...

Nuova tragedia al largo della Libia. E il governo dice no alla nave ong Eleonore : Il Mar Mediterraneo torna ad essere teatro di morte. Sono circa 40 le persone disperse dopo il naufragio di stanotte avvenuto a nove miglia al largo delle coste libiche di Khoms, 5 i corpi recuperati dalla Guardia costiera, secondo quanto riferisce all'Agi il portavoce l'ammiraglio Ayoub Qassem. "All'arrivo della motovedetta - ha spiegato - diverse persone erano già in acqua. Con la collaborazione di alcuni pescatori della zona, sono stati ...

La nave della Ong tedesca Eleonore durante i soccorsi al largo della Libia : Fonte foto: lifeline twitterLa nave della Ong tedesca Eleonore durante i soccorsi al largo della Libia 1Sezione: Cronache Aurora Vigne La nave Eleonore di LifeLine ha soccorso di 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms. Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, sottolineando che la nave Mare Jonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est.

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per nave Eleonore con 101 naufraghi. Ok anche di Trenta-Toninelli. Viminale : “Siamo compatti” : Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia. La decisione dei titolari dei dicasteri Difesa e Trasporti è in linea con quella del ministro dell’Interno che in mattinata aveva avviato le procedure per lo stop ...

Salvini e Trenta firmano lo stop per la nave Eleonore | Deputati Pd : "Conte da che parte sta?" : L'imbarcazione della Ong Lifeline aveva raccolto 101 persone al largo della Libia. Proteste da alcuni esponenti Dem che chiedono al premier di farsi sentire