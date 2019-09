La nave Eleanor al porto di Pozzallo | aperta un' inchiesta dalla procura

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dopo otto giorni in mare e dopo aver constatato le condizioni dei naufraghi in seguito al maltempo della notte scorsa, il capitano dellaEleonore, con 104 migranti a bordo, ha deciso di forzare il blocco ed entrare nelpiù vicino, quello di(RG). L'imbarcazione aveva recuperato i naufraghi a bordo di un gommone in procinto di affondare a circa 43 miglia al largo di Al-Khom. Stato di emergenza per sovraffollamento L’imbarcazione della Ong Mission Lifeline, dopo essere stata al largo di Malta per diversi giorni, ha dichiarato nella persona del capitano Claus Peter Reisch lo stato di emergenza, poiché la situazione risultava “pericolosa per la vita delle persone a bordo”. Il sovraffollamento dellanon permetteva a molti dei migranti soccorsi di ripararsi sotto i teloni, rimanendo di conseguenza esposti al forte temporale della scorsa notte. La Guardia di Finanza ha ...

