La mossa di Franceschini sui vicepremier e il voto su Rousseau | i titoli dei giornali

(Di lunedì 2 settembre 2019) Si cerca di sbloccare la trattativa per la formazione del nuovo governo. Ci prova il Pd. E il segretario Nicola Zingaretti fa propria la proposta di Dario, rilanciandola: “Rinunciamo ai due”. Unaper sparigliare e togliere qualsiasi forma di alibi alle titubanze e alle riserve dei Cinque Stelle sul ruolo che deve ricoprire il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Domani è i programma ilsulla piattaforma Rousseau per chiedere agli iscritti 5Stelle il via libera all'alleanza con il Partito Democratico. Intanto il premier incaricato Giuseppe Conte dice di essere fiducioso di poter salire al Colle già domani o, al massimo, mercoledì. E respinge le accuse di chi lo dichiara organico ai pentastellati. “Non sono iscritto al M5S, definirmi pentastellato è inappropriato. Ma c'è molta vicinanza”, ha dichiarato. CORRIERE DELLA SERA "del Pd: via i ...

Destradipopolo : LA MOSSA DI #FRANCESCHINI INCHIODA #DIMAIO: “SULLE POLTRONE HA RAGIONE #Grillo, ELIMINIAMO I VICEPREMIER” IL MAGGI… - BelardiPaolo : CON QUESTA MOSSA IL PD INGOIA IL M5S ??. Governo, la diretta - Franceschini dà ragione a Grillo e propone: 'Eliminia… - frances61129313 : RT @MussatiGiuliano: @aledenicola Mossa disperata quella di Zingaretti e Franceschini, condannati a cercare di guadagnare tempo con la form… -