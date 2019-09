Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Borisè nella bufera, ma non arretra di un passo. A pochi giorni dalla richiesta di sospensione del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre lancia una nuova sfida. All’opposizione ma anche all’ala ribelle del suo partito. Il sostegno, da parte dei Comuni, a unache impedisca lail 31 ottobre anche senza accordo verrebbe vista dal governo - è il messaggio del premier -undi sfiducia. L’avvertimento, diffuso da Downing Street, lascia intravedere l’ipotesi di elezioni anticipate. E di questa prospettiva si parlerà, sostiene la Bbc, anche nel consiglio dei ministri, convocato a sorpresa per le 18 di oggi, 2 settembre. Spunta, intanto, un rapporto segreto che smentisce le tesi di BoJo sul backstop: al contrario di quanto sostenuto dal successore di Theresa May, non esisterebbero valide alternative alla ...

petergomezblog : Brexit, la Regina autorizza lo stop richiesto da Johnson: il Parlamento inglese si ferma 5 settimane. Corbyn: “Mina… - infoitestero : La minaccia di Johnson: 'Legge contro la Brexit no deal sarebbe come voto di sfiducia'. Voci di elezioni anticipate… - HenryDvThoreau : RT @HuffPostItalia: La minaccia di Johnson: 'Legge contro la Brexit no deal sarebbe come voto di sfiducia'. Voci di elezioni anticipate in… -