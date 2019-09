La miglior pubblicità ai viaggi in Groenlandia è di Trump

Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dove si va in vacanza? In. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane il turismo sull’isola autonoma nel territorio danese ha visto un aumento medio del 300% di prenotazioni tramite i diversi siti di. A incidere in modo cruciale sulla scelta dell’isola come meta privilegiata non è però il fascino esercitato dalla natura selvaggia e dai paesaggi nordici, ma la proposta fatta qualche settimana fa dal presidente degli Stati Uniti, Donald, di acquistare in blocco l’intera isola, con i suoi oltre 2,1 milioni di chilometri quadrati. Come si sa, la Danimarca ha rifiutato immediatamente di discutere la questione e, per tutta risposta,ha cancellato la sua visita di stato prevista per il 2 settembre nel Paese nordico. Oltre a raffreddare i rapporti tra le amministrazioni, però, la diatriba si è trasformata in un ottimo spot promozionale per il ...

