La mano del fidanzato cade nel punto sbagliato Sabrina Ghio sotto accusa | Che dirà tua

Il gesto di Andreazzoli : indica lo stemma del Genoa e mette la mano sul cuore : Dall'Olimpico al Luigi Ferraris, il campionato del Genoa riparte dalla sfida contro la Fiorentina dopo il pareggio spumeggiante contro la Roma di Fonseca. Il Grifone ha preso un punto nella prima giornata di campionato coi giallorossi, al termine di un 3-3 che ha messo in evidenza luci e ombre del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. In vista della sfida con la Fiorentina, il tecnico dei rossoblu si aspetta dei miglioramenti da parte dei suoi ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : i Cavalieri delle Acque non si confermano sul trono - bronzo per il quattro di coppia : I Cavalieri delle Acque non sono riusciti a confermarsi Campioni del Mondo, il nostro quattro di coppia maschile andava a caccia del secondo titolo iridato consecutivo nel bacino di Linz (Austria) ma purtroppo agli azzurri è mancato il guizzo giusto per potersi tingere d’oro ancora una volta, complice anche qualche piccolo problema fisico nel corso della preparazione che ha impedito di essere allo stesso livello del glorioso 2018. Una ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Lodo-Vicino si fermano ai piedi del podio nel 2 senza : Sfuma per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino il sogno di salire sul podio nel 2 senza senior ai Mondiali 2019 di Canottaggio in corso di svolgimento a Linz, in Austria. Medaglia d’oro ai favoriti fratelli croati Martin e Valent Sinkovic, argento per la Nuova Zelanda (Murray-Brake) e bronzo all’Australia (Hardy-Hicks). Dopo una buona partenza da parte degli azzurri, era la Croazia a scandire il ritmo con un passo indiavolato ed ...

TOTO-MINISTRI/ Dietro Gualtieri all'Economia le manovre del "comitato Ursula" : La candidatura di Roberto Gualtieri può essere riconducibile al 'progetto Ursula' enunciato da Prodi nell'imminenza del ribaltone italiano.

Giuseppe Conte incontra Papa Francesco in Vaticano al funerale del cardinale Silvestrini : saluti e strette di mano tra i due : Un breve saluto, una stretta di mano e un rapido scambio di battute. Nel mezzo degli impegni per la formazione di un nuovo governo Pd–M5s, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato Papa Francesco. Entrambi erano presenti ai funerali del cardinale Achille Silvestrini nella Basilica Vaticana e, come ha fatto poi sapere un portavoce della Santa Sede, si sono visti dopo la cerimonia: “Questo pomeriggio – fa sapere ...

Silvia Romano trasferita in Somalia dopo il rapimento : gli sviluppi delle indagini : Un trasferimento lampo in Somalia. Un blitz organizzato nei minimi dettagli fornendo ad una banda di criminali comuni kenyoti denaro e mezzi. Ci sarebbero quindi gruppi somali dietro il sequestro di Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in un centro commerciale nella città di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi, il 20 novembre scorso. E’ quanto emerge dagli sviluppi dell’ indagine avviata dalla ...

Laura Pausini – Circo Massimo : la scaletta del concertone romano in replica : A poco meno di un anno dalla prima tv, torna in prima serata Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto a luglio 2018 al Circo Massimo di Roma. Un mega evento anche considerando la grandissima levatura della carriera di Laura Pausini, un’artista che si esibita veramente ovunque nel mondo, comprese arene enormi e stadi ricchi di storia musicale (non ultimo, per esempio, San Siro. ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - obiettivo passaggio del turno - poi serve il colpo di mano con la Spagna : Più d’uno ha cercato di porre un obiettivo davvero molto alto per l’Italia a questi Mondiali: l’accesso alle Olimpiadi, riservato alle migliori due formazioni europee nella rassegna iridata che sta per aprirsi in Cina. La realtà dei fatti, però, mostra che probabilmente gli azzurri non sono, allo stato attuale delle cose, a quel livello. L’obiettivo più realistico può essere il passaggio del turno, che darebbe anche la ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (29 agosto) : Townsend e Petkovic firmano le imprese - fuori Halep e Kvitova : Si sono giocati quest’oggi tutti i match di secondo turno della parte alta di tabellone e buona parte di quelli della parte bassa che sono stati rinviati o interrotti quasi subito per pioggia ieri. Numerose le sorprese, con la caduta di parecchie teste di serie quotate. La notizia principale della giornata riguarda l’eliminazione di Simona Halep: la rumena, numero 4 del seeding, viene estromessa dall’americana Taylor Townsend e ...

mano nella mano con il compagno autistico : la foto virale che mostra la forza dell’amicizia : Indossano la divisa dell’istituto Minneha Knowledge Knowledge a Wichita, in Kansas, dove frequentano le Elementari: la t-shirt rossa e i pantaloni beige. Christian e Connor hanno otto anni e, nello sguardo, la titubanza e la timidezza del primo giorno di scuola, ma si tengono per mano e si fanno forza l’uno con l’altro. Questa foto mostra il potere dell’amicizia e della solidarietà, ed è diventata virale da quando la mamma di Christian, Courtney ...

"Conte - insistisci!". Romano Prodi padre nobile della "faticosa alleanza" : Se il governo giallorosso vedrà la luce, il merito sarà anche suo, del padre nobile del Pd e “della faticosa alleanza” fra Pd e M5S, ovvero Romano Prodi. Che ha rotto gli indugi, che ha piegato gli irriducibili, che continuavano a opporsi a una fusione a freddo tra i democrat e stellati. Eccolo, allora, alle 21.30 di un giovedì sera, materializzarsi alla Festa nazionale del Pd di Ravenna, dove viene intervistato ...

Romano Prodi - il bacio della morte a Giuseppe Conte : "Gli auguro di durare più di me" : "Uno è sempre Contento di avere degli eredi, bisogna vedere cosa gli si lascia". Romano Prodi, ospite questa sera 29 agosto alla festa nazionale del Pd a Ravenna, ha risposto così quando gli è stato chiesto se il premier Giuseppe Conte sia davvero un suo erede politico. "La situazione è totalmente d

Lo spread dà più spazi di manovra - Bruxelles si coccola il Conte-Bis e Lagarde apre alla revisione delle regole : Se dovesse nascere, il nuovo Governo avrà davanti a sé una strada tutta in discesa. Il festeggiamento prolungato della borsa ma soprattutto il calo dello spread aprono nuovi spazi fiscali per la legge di bilancio che il Conte Bis su cui il Conte Bis sarà subito chiamato a lavorare. E da Bruxelles arriva anche la benedizione all’alleanza tra M5S e Partito Democratico, con la garanzia che ci sarà tutta la ...