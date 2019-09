La accusano di essere rifatta Chiara Nasti replica | Sono regolare senza

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Luana Rosatorigetta le accuse degli hater che sostengono sia bella solo perchè ricorsa all'aiuto del chirurgo estetico, ma il web le si rivolta ancora contro Le ultime foto social distanno scatenando una serie di polemiche dovute all’eccessiva magrezza della influencer, ma in uno degli ultimi scattipiovute nuove critiche dovute al fatto che la giovane sia troppo. “La follia, quella sana, non curatela. Alimentatela”, ha scritto lain uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dove viene ritratta con indosso una tutina glitterata rosa che mette in evidenze le sue forme e, in particolar modo, il seno. Una foto simile a molte altre, ma per alcuni utenti del web è bastato poco per creare una polemica intorno alla bellezza artificiale della influencer. “Sempre volgare...ma perché? La semplicità rende ancora più bella una donna”, ...

s_parisi : In queste settimane i politici si accusano di essere attaccati alle poltrone. Poi si difendono ché non lo fanno per… - francang1950 : RT @giuseppetp55: Accusano gli altri di essere attaccati alle poltrone,ma ad oggi,nessun”leghista”ha lasciato la sua di poltrona,nessun Min… - GruwFrequency : RT @sabbatini: Che cazzate che leggo degli strateghi da tavolino che accusano Ferrari e Vettel di non essere stati in grado di far doppiett… -