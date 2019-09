Juve-Napoli | 100 ultrà residenti a Napoli in possesso del biglietto Denunciate due

Juventus-Napoli - il tweet di Koulibaly dopo la brutta prestazione contro i bianconeri : “Sport e vita sono anche dolore. Ciò che conta è rialzarsi più forti: meglio di prima”. E’ questo il messaggio scritto su Twitter da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, il calciatore ha postato una foto in cui si vede inginocchiato a terra dopo aver segnato sabato sera a Torino il decisivo autogol del 4-3 per la Juventus. In generale è stata una partita negativa per il calciatore, prima la marcatura errata ...

Juventus-Napoli - denunciati un centinaio di ultras partenopei : hanno infranto divieto di acquistare i biglietti per il settore ospiti : Un centinaio di ultras del Napoli sono stati denunciati per aver infranto il divieto di acquisto del biglietto per il settore ospiti in occasione della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. I tifosi, come spiega la questura di Torino, sono stati individuati grazie alle indagini della Digos. Stando agli accertamenti, gli ultras “residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato ...

La griglia di Mauro : “O Inter - o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…” : La griglia di Mauro per la vittoria finale del campionato di Serie A 2010-20, apparsa sulle pagine web del quotidiano ‘La Repubblica’ La griglia di Mauro: “O Inter, o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…”. L’ ex giocatore della Juventus Massimo Mauro fa una sua personale griglia relativamente alla vittoria del campionato di Serie A 2019-20. Per Mauro il Napoli è già fuori dai giochi dopo appena ...

Juventus-Napoli - le pagelle dei calciatori dopo il match : juve (4-3-3) Szczesny 7: miracoloso su un tiro da fuori di Allan. Dal calcio d' angolo seguente, impostato male dal Napoli, scaturisce il ribaltamento di fronte che vale l' 1-0. De Sciglio sv: esce controvoglia per una noia muscolare (dal 15'pt Danilo 7.5: dopo 26 secondi dal suo ingresso chiude col

Sorteggio Champions League : Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il City - ma limita i danni : Sorteggio Champions League- Tutto pronto per i sorteggi di Champions League della fase a gironi. Montecarlo si prepara alla solita cerimonia la quale andrà in scena a partire dalle ore 18:00. Juventus unica italiana testa di serie. Napoli in 2^ fascia, Inter in 3^ fascia e Atalanta in 4^ fascia. Pericolo Real Madrid per la […] L'articolo Sorteggio Champions League: Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il ...

Più di 2 milioni di spettatori per Juve-Napoli su Sky : Sono stati oltre due milioni gli spettatori che ieri sera hanno seguito, su Sky, la folle partita tra Juventus e Napoli allo Stadium Il match che ha visto la sconfitta degli azzurri, negli ultimi secondi del match, per lo sfortunatissimo autogol di Koulibaly ha registrato uno share dell’11,2%, il secondo miglior dato per un incontro tra Juventus e Napoli. Lo studio pre partita è stato visto da 523 mila spettatori medi. Il post da 718 ...

#JuventusNapoli dalle stelle alle stalle - ma non è tutto da buttare : Una partita in tutto e per tutto agostana, ma (purtroppo) già molto importante. Ha regalato spettacolo e grandi emozioni agli appassionati neutrali e una fortissima delusione finale a quelli del Napoli. L’incredibile rimonta della squadra di Ancelotti, rivitalizzata nel secondo tempo da una diversa disposizione in campo e dall’ingresso di Lozano – nonché dall’uscita di Ghoulam che, con la collaborazione di Insigne, aveva ...

Juventus-Napoli - le reazioni dei calciatori sui social : da Cristiano Ronaldo a Milik : Dopo la gara persa ieri contro la Juventus e dell’errore finale del compagno Koulibaly, uno dei primi a mostrare vicinanza al senegalese è stato Arkadiusz Milik, ancora infortunato: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”. Così, su Instagram, l’attaccante del club azzurro. “Una prima in casa piena di spunti su cui lavorare, lavorare e ...

TOP & FLOP - Juventus – Napoli il migliore ed il peggiore in campo : Allo Juventus Stadium si affrontano le due squadre più accreditate allo scudetto, la Juventus si fa rimontare 3 gol dagli azzurri, nel finale Koulibaly fa esultare i bianconeri con l’autogol per il definitivo 4-3. PRIMO TEMPO La Juventus parte subito fortissima con un pressing alto, al 4′ Cristiano Ronaldo prova a sorprendere Meret da fuori con un sinistro di prima intenzione, ma il portiere del Napoli è attento a sventare la ...

Il Napoli rimonta 3 gol poi cede 4-3 contro la Juventus nel recupero : Il Napoli perde con la Juventus.In attesa di veder scendere in campo le avversarie domani, la Juventus si gode la prima notte della stagione

Repubblica : Juve-Napoli una sfida di difetti vinta dalla Juve perché ne ha di meno : In una partita “illogica e imprecisa, anzi proprio pazza e insensata”, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3 “con una insulsa e sgraziata” autorete di Koulibaly all’ultimo secondo. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, che aggiunge che il peggiore in campo è stato proprio Kalidou, autore di “quella svirgolata” . “E già si capisce che se tutti giocano meglio di Koulibaly qualcosa di molto strano è ...

Juve-Napoli - l'ira del giorno dopo : Anna Trieste tra i tifosi a Posillipo : Il Napoli ha mancato l'impresa a Torino, Anna Trieste e Bruno Majorano non mancheranno l'appuntamento: il Mattino tra i tifosi fa tappa da Tufò - Trattoria Gourmet: live su...

Juventus-Napoli 4-3 - l’autorete di Koulibaly indirizza il big match a due facce : tra prove di forza dei bianconeri e reazione azzurra : La sensazione era quella di una prova di forza che lanciasse un messaggio al campionato: pronti via e anche il 2019/20 è targato bianconero. Invece è arrivato il crollo, uno schianto fisico, in grado di far capire che quest’anno la musica potrà essere diversa. Ma dipenderà sempre dalla Juventus, prima ancora che dalle capacità degli altri. Oltre che dalla fortuna, come sempre. Alla seconda giornata ha dimostrato di essere dalla parte dei ...

