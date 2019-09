Judo | Mondiali 2019 | Italia al di sotto delle aspettative con alcuni flop | Lombardo è già

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Giappone al comando davanti alla Francia - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Gahie per la prima volta oro iridato nei 70 kg - attesa per la finale dei 90 kg maschili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Ippon di Clerget a 2″ dalla fine!! La Francia porta così a casa la terza medaglia di giornata con il bronzo di Axel Clerget nei 90 kg maschili. Lo svedese Nyman (74° nel ranking prima della rassegna iridata) termina un Mondiale strepitoso in quinta piazza, riportandosi ad un soffio dalla zona qualificazione nel ranking olimpico. 13.32 Ultimi tre incontri del programma in arrivo. Si ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - azzurri out. Final Block alle 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block 9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) SemiFinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - eliminata Arai - azzurri out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30: Waza-ari a 2’08” dal termine per Majdov. Mehdiyev gravato anche di due shido. Nel frattemp inizia il match tra il giapponese Mukai e il colombiano Silva Morales di alto profilo 9.28: A sorpresa è Nyman a prevalere contro il n.2 del mondo Toth nei -90 kg e sarà lui ad andare in semifinale per le medaglie. Il magiaro ai ripescaggi 9.28: Sul tatami il n.2 del mondo Toth che sta ...

Judo - Mondiali 2019 : Matteo Marconcini beffato da Kochman al terzo turno - l’Italia chiude senza medaglie : Si conclude con una beffarda sconfitta di Matteo Marconcini al terzo turno dei 90 kg il Campionato del Mondo 2019 di Judo per l’Italia, che concluderà la manifestazione senza medaglie per la seconda edizione consecutiva dopo Baku 2018. Dopo le premature eliminazioni odierne di Alice Bellandi e Nicholas Mungai, le ultime speranze di medaglia erano riposte proprio sull’ultimo medagliato iridato italiano, argento negli 81 kg a Budapest ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Mungai e Marconcini sconfitti al terzo turno - Bellandi subito out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.11: Sarà dunque Kochman ad affrontare Majdov negli ottavi di finale dei -90 kg, mentre Silva Morales se la vedrà contro il britannico Stewart 8.09: Niente da fare! Kochman mette a segno una nuova proiezione, dominando letteralmente il match contro Marconcini e mette a segno l’ippon. Azzurri, purtroppo, tutti eliminati! 8.08: Arriva l’ippon di Kochman a 2’21” su ...

Judo - Mondiali 2019 : Nicholas Mungai esce di scena al terzo turno dei 90 kg per mano di Kuusik : Arriva l’ennesima delusione di questo Mondiale per l’Italia, che è costretta ad abbandonare il sogno di una possibile medaglia anche con Nicholas Mungai. Il Judoka nostrano è infatti uscito di scena al terzo turno dei -90 kg maschili ai Campionati del Mondo 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo, per mano di un avversario ampiamente alla sua portata come l’estone Mattias Kuusik. Al prossimo turno ci sarebbe stata ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Mungai sconfitto al terzo turno - si attende Marconcini - Bellandi eliminata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.48: In questo momento sul tatami l’azero Mehdiyev (n.4 del mondo) in vantaggio 1-0 (waza-ari) sul rappresentante delle Mauritius Feuillet 7.46: Purtroppo Mungai deve cedere per tre shido a Kuusik. L’estone si è dimostrato superiore e l’azzurro è costretto a salutare Tokyo… 7.45: Shido di penalità ancora per Mungai che ora è con le spalle al muro, quando manca 1′ ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Marconcini - Mungai al terzo turno - Bellandi eliminata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.30 Sul tatami in questo momento l’americano Brown e il kazako Boznayev, mentre per i -70 kg femminili c’è la sfida tra l’uzbeka Matniyazova e la britannica Conway (n.7 del ranking) 7.28: Vedremo dunque Mungai impegnato tra circa 20′ contro il campione europeo Under23 Kuusik, mentre tra 40′ Marconcini se la vedrà contro l’insidioso israeliano Li ...

Judo - Mondiali 2019 : Nicholas Mungai e Matteo Marconcini al terzo turno dei -90 kg - subito eliminata Alice Bellandi nei -70 kg : Luci e ombre per l’Italia in quest’altra giornata di incontri dei Mondiali 2019 di Judo. In programma quest’oggi, sul tatami della Nippon Budokan Arena di Tokyo (Giappone), il programma dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. Ebbene, accedono al terzo turno della prova maschile Matteo Marconcini e Nicholas Mungai. L’ultimo Judoka a vincere una medaglia iridata Senior (argento), ma si parlava dei -81 kg (due anni fa), ...