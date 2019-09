Jovanotti | Mondo ambientalismo inquinato come le fogne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Pina Francone L'artista si sfoga con un lungo post pubblicato su Facebook: "Ildell’associazionismo ambientalista pieno di veleni" "Ildell'è piùdella scarico della fogna di Nuova Delhi!". È questo il durissimo sfogo di Lorenzo Cherubini, in arte. L'artista si è lasciato andare in un lungo post pubblicato su Facebook nel quale non le manda certo a dire. E, anzi, attacca così: "Non mi sarei mai aspettato che ildell’associazionismo ambientalista fosse così pieno di veleni, divisioni, inimicizie, improvvisazione, ciarltroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo narcisista, tentativi di mettersi in evidenza gettando discredito su tutto e su tutti, diffondendo notizie false". "Hanno detto che abbiamo abbattuto alberi, sterminato colonie di uccelli, spianato dune incontaminate, costruito eliporti (eliporti!!!!!), ...

chedisagio : 'Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato della scarico della fogna di Nuova Delhi'. Bravo @lorenzojova - angelascarparo : RT @globalistIT: Jovanotti e le polemiche sul tour: 'Mondo ambientalista inquinato come le fogne' - iltirreno : A due giorno dal successo bis a Viareggio, Jovanotti attacca duramente il mondo ambientalista: 'Le polemiche sul mi… -