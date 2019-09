Jovanotti ha qualcosa da dire alle associazioni ambientaliste

Jovanotti : "Al concerto qualcosa non ha funzionato : ho chiesto di migliorare. Ma è stata figata massima" : “qualcosa non ha funzionato al concerto. Ho chiesto a chi organizza di migliorare la logistica”. È l’ammissione di Jovanotti dopo le polemiche degli spettatori che hanno partecipato alla prima data del “Jova Beach Tour” a Lignano Sabbiadoro, trovandosi a fronteggiare file troppo lunghe ai bagni e ai punti ristoro, cibo e drink esauriti troppo presto e token (moneta virtuale usata per gli acquisti ...