Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=o7nkJDjuSp4 I Batman di Christopher Nolan non abitano qui: non sono citati e nemmeno sono richiamati nello stile daldi Todd Phillips. Anzi! Se Nolan è un irriducibile modernista dello stile pulito e precisissimo, questodi Todd Phillips guarda ad altro, alamericano lurido e brutale degli anni Settanta, quello di New York di Abel Ferrara e Martin Scorsese, quello spietato e cattivo che denunciava un mondo in cui nulla andava bene. Se i Batman di Christopher Nolan mettevano l’eroe e la minaccia in un chiaro rapporto di escalation per il quale è il vendicatore, con la sua comparsa, le sue armi e la sua potenza superiore alla polizia ad aver stimolato l’arrivo di criminali ancora più sofisticati, potenti ed ambiziosi (nonché mascherati), qui quasi è il contrario: qui vienela minaccia originata da una società marcia.non ...

raimovie : Cate Blanchett sul Red Carpet per la prima di Joker #Venezia76 - MilanoCitExpo : Joker è la prima graphic novel originale vista al cinema #DipartimentoInnovazioneTecnologia - duelsit : #Venezia76 – Joker di Todd Phillips e la ricerca di autorialità | duels -