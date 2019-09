' J' Accuse' di Roman Polanski alla 76^ Mostra del Cinema ripercorre il ' caso Dreyfus'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) J'diè stato presentato il 30 agosto al Lido di Venezia fra i titoli in concorso76^del. Il filmil "" riguardante la vicenda dell'ufficiale ebreo accusato di alto tradimento e spionaggio con i tedeschi nella Francia del 1895. Privato dei gradi e del ruolofu esiliato per anni nella sperduta "Isola del Diavolo" dividendo l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti, fino al celebre articolo dello scrittore Emile Zola che dà il titolo al film e che denunciava la crudeltà dell'errore giudiziario. In questo suo lavoro l'86enneha ammesso la traccia autobiografica essendo dovuto sfuggire a soli tre anni, riparando con la famiglia a Varsavia,persecuzione antisemita diffusasi in Francia dove era nato. Nella capitale polacca, però, fece esperienza del ghetto pur riuscendo a mettersi in salvo, mentre ...

