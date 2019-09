Italia Under 21 | Paolo Nicolato | “Siamo stati accolti benissimo dal Catania e siamo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) La Nazionale21 è giunta oggi a Torre del Grifo. Nel pomeriggio, gli Azzurrini hanno svolto la prima delle otto sedute d’allenamento che condurranno all’amichevole con la Moldavia, in programma venerdì 6 settembre alle 18.30 allo stadio “Angelo Massimino”. La delegazione azzurra è stata accolta cordialmente dal patron Pulvirenti. Il calcioesprime i migliori auspici in vista delle prossime gare della selezione guidata dal tecnicoha tenuto oggi, a Torre del Grifo, la prima conferenza stampa in ritiro del nuovo corso dell’21. L’allenatore degli “Azzurrini” ha speso parole di rilievo per il club, per Torre del Grifo Village e per la città di: “Questo centro è bellissimo, soddisfa tutte le nostre esigenze: strutture di questo livello non ce ne sono tante emolto felici di essere qui....

Eurosport_IT : C-A-M-P-I-O-N-I D-E-L M-O-N-D-O ???????????????????? Ai Mondiali di pallavolo Under 19 trionfa l'Italia dopo 22 anni grazie… - Gazzetta_it : #VcomeVolley #Mondiale Under 19, #Italia oro dopo 22 anni @Federvolley - Linkiesta : La nostra agricoltura produce il 46% di emissioni in meno della media Ue, i nostri prodotti hanno meno residui di p… -