Italia-Armenia | Qualificazioni Europei 2020 | programma | orari e tv

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida Armenia e Finlandia. Date - programma - orari e tv : Riprende il percorso della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, in vetta al gruppo J a punteggio pieno (12 punti), affronteranno nella quinta e sesta giornata di questo percorso l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 – ‘Tampere Stadion’ di Tampere), rispettivamente terza e ...

Europei Under 19 - l’Italia si riscatta : netto poker all’Armenia : Italia, che riscatto. Dopo la brutta battuta d’arresto all’esordio dell’Europeo Under 19, la compagine di Nunziata si è sbarazzata facilmente dell’Armenia rifilandole un poker senza attenuanti. La doppietta di Portanova, oggi in gran spolvero, accompagnata dalle reti di Merola e Raspadori, hanno suggellato la prestazione azzurra, impeccabile nella sua esecuzione. Un risultato che sicuramente dà morale e che rilancia ...

Calcio - Europei Under 19 2019 : Italia-Armenia 4-0. Riscatto immediato degli azzurrini - sfida con la Spagna per la semifinale : Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19 2019. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini ...