Io che amo solo te | trama | cast e curiosità del film in cui ‘si sposano’ Laura Chiatti e

Boez - Andiamo Via - su Raitre la docuserie che mette in cammino sogni e speranze : Il cammino come catarsi, un percorso da compiere fuori, tra strade lunghe e panorami nuovi, e dentro di sé, alla ricerca di sogni dimenticati e di speranze da ri-accogliere. Un esperimento che hanno toccato con mano (e percorso con i piedi, è il caso di dire) i sei protagonisti di Boez-Andiamo Via, la nuova docufiction in onda da questa sera, lunedì 2 settembre 2019, alle 20:10 su Raitre. Dieci episodi (il finale è previsto per il 13 settembre) ...

Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall'uragano : "Dobbiamo lasciare casa" - : Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'uragano Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, ...

Irene Cioni confessa : "Io e Ludovica Frasca fingevamo di essere amiche" - : Luana Rosato Irene Cioni e Ludovica Frasca, ex Veline di Striscia la notizia, hanno sempre finto di essere buone amiche: a rivelarlo è stata la ex protagonista bionda del tg satirico di Canale 5 Tra le Veline scelta da Antonio Ricci per il bancone di Striscia la notizia nascono, spesso, amicizie forti. Non è stato il caso di Irene Cioni e Ludovica Frasca, protagoniste del tg satirico di Canale 5 dal 2013 al 2017, periodo in cui le ...

Mondiali Basket 2019 – Sacchetti carica i suoi azzurri : “siamo arrivato facendo brutte figure - ma qui abbiamo fatto il nostro” : L’Italia supera la prima fase dei Mondiali di Basket 2019: le parole del ct Sacchetti dopo il successo sull’Angola Splendida vittoria dell’Italia del Basket nella seconda sfida iridata in Cina: Belinelli e compagni hanno trionfato sull’Angola, dopo il successo sulle Filippine e adesso si preparano alla prima partita tosta, contro la Serbia. Gli azzurri sono già soddisfatti per aver raggiunto il loro obiettivo ...

"Continuiamo a pensare che in democrazia la parola spetti al popolo" - dice Salvini : "Per me è frustrante vedere il presidente del Consiglio del mio Paese che beve il caffè con la cancelliera tedesca chiedendole consigli su come fermare la Lega e su come aiutare il 5 stelle". Lo ha detto a Radio 24 il leader leghista Matteo Salvini. "Un presidente del Consiglio che ieri ha pure smentito di essere dei 5 stelle...". Ancora: "Lega e centrodestra sono netta maggioranza nel Paese". Stare all'opposizione? "Non sono ...

Basket - Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Un buon primo tempo - ora con la Serbia vedremo di che pasta siamo fatti” : Missione compiuta. L’ItalBasket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di Meo Sacchetti ...

Io che amo solo te/ Su Rai 1 il film con Riccardo Scamarcio - oggi - 2 settembre 2019 - : Questa sera, lunedì 2 settembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda 'Io che amo solo te', il film diretto da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Marco Bianchi - lo chef rivela : “Così ho detto a mia moglie e a nostra figlia che sono gay e amo Luca” : “Una sera, mentre la nostra bimba dormiva, ho detto a mia moglie Veruska ‘sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo’”. A confessarlo in un’intervista al Corriere della Sera è Marco Bianchi, lo chef, volto noto della tv e food mentor della Fondazione Veronesi che ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, spiegando come ha trovato ...

Questo è vero amore. Eros Ramazzotti e la figlia Aurora complici nel selfie che stupisce tutti : Pioggia di Like per un selfie di Eros Ramazzotti insieme a sua figlia Aurora che sottolinea quanto è forte il legame tra i due. Fa strano vedere Eros Ramazzotti con un’espressione così rilassata e divertita sul viso, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Il celebre cantante si concede un buffo selfie insieme a sua figlia Aurora, così da mettere a tacere i gossip che riguardano la sua storia d’amore con Marica ...

