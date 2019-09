Inter | Lukaku durissimo sui social | l’attaccante nerazzurro bersagliato di insulti

Cori razzisti contro Lukaku - il messaggio dell’attaccante dell’Inter su Instagram : ”Molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me e’ successo ieri. Il calcio e’ uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!!!”: è il messaggio dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku su ...

Cagliari-Inter - cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “Buuu” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

Gazzetta : Lukaku ignora i buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria : L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insieme alla Juve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insulti razzisti arrivati questa volta dalla tifoseria sarda nei confronti di Lukaku, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi. Lukaku segna e non dice niente, ma con gli occhi ...

L'Inter di Conte fa l'anti-Juve : 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku : Soffre ma vince L'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno...

Cagliari-Inter 1-2 - Sensi crea e Lukaku concretizza : seconda vittoria per Conte : In Sardegna i nerazzurri faticano ma passano al 72’ con un rigore procurato dal marchigiano, scatenato, e trasformato dal belga

Il Cagliari pareggia e poi perde i… Sensi - Lukaku ringrazia e regala la vetta all’Inter : la mano di Conte già si vede! : Una grandissima giocata di Sensi permette all’Inter di guadagnare il rigore della vittoria, i nerazzurri così salgono in vetta alla classifica con Juve e Torino Due partite, sei punti e una invidiabile solidità difensiva. L’Inter di Antonio Conte sembra, al momento, una macchina (quasi) perfetta che potrebbe mettere paura alla Juventus. Alessandro Tocco/LaPresse Dinamismo, coraggio e tanta qualità in avanti per la formazione ...

Cagliari-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Sensi e Lukaku ancora bene [FOTO] : Cagliari-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match della Sardegna Arena tra rossoblu e nerazzurri, quest’ultimi alla ricerca della continuità dopo il poker inflitto al Lecce nella gara d’esordio. Dall’altra parte, una squadra – quella di Maran – ferita per la sconfitta casalinga contro il neopromosso Brescia. Successo per Handanovic e compagni, che infliggono il secondo stop ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

Il Milan starebbe per chiudere per Rebic - l'Inter cercherebbe il vice Lukaku : Nuovi attaccanti sarebbero in arrivo a Milano. Inter e Milan starebbero infatti per affinare le proprie rose proprio in queste ultime ore di calciomercato. Secondo le indiscrezioni i rossoneri sarebbero pronti per chiudere il colpo Rebic in entrata, sacrificando Andres Silva, titolare contro il Brescia, che si accaserebbe a Francoforte, realizzando così uno scambio fra i due. l'Inter invece nonostante le parole di rito del dirigente Marotta ...

Probabili formazioni 2^ giornata : Cagliari-Inter - Conte con Lukaku- Lautaro - Olsen subito dal 1' : Probabili formazioni 2 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato che prenderà il via con il match di venerdì sera tra Bologna e SPAL. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina: il guerriero è pronto a guidare i rossoblù nel primo appuntamento stagionale tra le propria mura amiche. SPAL a caccia di […] L'articolo Probabili formazioni 2^ giornata: Cagliari-Inter, Conte con Lukaku- Lautaro, Olsen ...

Inter - Lukaku : “Sta nascendo qualcosa di speciale - mi mancava un ambiente così caldo” : Debutto migliore con la maglia dell’Inter non poteva esserci per Romelu Lukaku. Esordio in casa: San Siro gremito, vittoria per 4-0 e prima rete in nerazzurro. L’attaccante belga ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, ecco le sue parole. “Ho sentito chiaramente che quest’anno sta nascendo qualcosa di speciale. Ora continuiamo a lavorare ma la partenza è stata fantastica. Mi mancava un ambiente così ...

Sanchez - il bomber scalzo. L'Inter sogna con il cileno : con Lukaku riformerà la coppia dello United : Da Pirlo a Seedorf, da Cannavaro a Roberto Carlos, fino ai più recenti Bonucci e Coutinho, l' Inter è da sempre considerata una regina dei talenti fiutati prima e scaricati poi, capaci di fare le fortune di squadre rivali e costringere i dirigenti nerazzurri a mangiarsi le mani. La nuova era Marotta

