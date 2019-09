Inter | Icardi al PSG | fine della telenovela estiva | cifre e dettagli

Icardi verso il Psg - Wanda Nara : causa con l'Inter pronta a cadere : Mauro Icardi sembra ormai vicinissimo ad accettare la corte del Paris Saint Germain e a lasciare, l'Inter, con cui ormai ha un rapporto separato

Inter - Icardi avrebbe aperto al Psg - rifiutato fino a ieri : trattativa in corso : Sembra finalmente vicino alla conclusione il tormentone relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, infatti, finalmente ha deciso di lasciare l'Inter, accettando il trasferimento al Paris Saint Germain. In questo modo il club nerazzurro metterà fine a tutti i rumors che hanno caratterizzato questi mesi e che non hanno riguardato il campo. Una cessione che, tra l'altro, farà decadere anche la causa che il centravanti argentino ...

Mauro Icardi al Psg - “trovato l’accordo con l’Inter : l’attaccante in prestito per un anno” : La telenovela è agli sgoccioli, come prevedibile, ora che il tempo stringe e restano poche alla chiusura del calciomercato. Le strade di Mauro Icardi e dell’Inter sono prossime ad allontanarsi, almeno temporanea. Secondo i media francesi, l’attaccante argentino giocherà nel Paris Saint Germain. La società francese e i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo per un prestito annuale che sbloccherebbe la situazione di impasse che ...

Calciomercato Inter - è fatta per il passaggio di Icardi al Paris Saint-Germain : le cifre dell’accordo : Il club parigino ha ormai chiuso con l’Inter per il trasferimento di Icardi in Francia, dopo le visite mediche tutto verrà formalizzato La telenovela è ormai quasi finita, Mauro Icardi è pronto a trasferirsi al Paris Saint-Germain. Gli accordi tra le parti sono ormai stati raggiunti, il giocatore è atteso a Parigi tra poche ore per sostenere le visite mediche, ultimo step prima della firma sui contratti. La sigla sull’accordo ...

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partire nelle prossime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Calciomercato Inter - Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain : gli aggiornamenti : L’attaccante argentino pronto a dire sì al trasferimento al Paris Saint-Germain, prima però vuole rinnovare il suo contratto con l’Inter Procede in maniera spedita la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, l’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, chiedendo però prima il rinnovo con la società nerazzurra. Lapresse Secondo Sky Sport, Wanda Nara sta lavorando in ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - Wanda Nara lascia lo studio di Tiki Taka per lavorare per il suo Maurito : “ci sono un paio di squadre” : Wanda Nara a lavoro per il futuro di Mauro Icardi: le parole della showgirl argentina a Tiki Taka Wanda Nara non si ferma: nonostante la mossa di Icardi contro l’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino è ancora a lavoro per trovargli una sistemazione. La showgirl argentina ha addirittura lasciato, ieri sera, lo studio di Tiki Taka, per lavorare per il marito: “lavorerò fino alla fine della sessione. Ci sono un ...

Inter pronta a difendersi dalle accuse di Icardi - per il club sarebbero 'senza fondamento' : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. A distanza di sette mesi da quando il club ha deciso di togliergli la fascia per affidarla a Samir Handanovic, non si è ancora trovata una soluzione e il giocatore continua a far parlare per quello che succede fuori dal campo, visto che non rientra più nei progetto del club nerazzurro. Una situazione paradossale con la società nerazzurra che ha provato anche a facilitare la sua ...

Inter - Biasin : 'Icardi non vuole andare via a parametro zero' : Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino ha deciso di fare una causa contro il club nerazzurro, chiedendo il reintegro totale in rosa, oltre ad un risarcimento di 1,5 milioni di euro per danni d'immagine. Una vicenda che non sembra conoscere la parola fine, con la società nerazzurra che continua a spingere per la cessione, nonostante l'attaccante abbia già rifiutato varie offerte. L'ultima, in ordine ...

Inter - Conte non cambia idea su Mauro Icardi : “vi dico cosa succederà nel caso in cui restasse qui” : L’allenatore dell’Inter ha parlato della vittoria ottenuta contro il Cagliari, soffermandosi poi sul futuro di Mauro Icardi L’Inter e Antonio Conte non cambiano idea su Mauro Icardi, nemmeno nel caso in cui dovesse restare a Milano rifiutando anche l’ultima offerta del Paris Saint-Germain. Lapresse L’allenatore nerazzurro si è soffermato sul futuro dell’argentino anche dopo la vittoria sul Cagliari, ...

Inter - Marotta : “Icardi? A fine mercato saremo più chiari…” : “Icardi? Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi, affronteremo anche questa situazione, ma credo sia giusto dare spazio ai giocatori che vanno in campo, ai tifosi e alla società. Risolvere la questione entro fine mercato? Non è questione da risolvere, non è un problema è una gestione ordinaria del calcio. A fine mercato saremo più chiari”. Queste le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a Sky prima ...