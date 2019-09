Inondazione in Kenya | turisti travolti in parco nazionale | morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Un gruppo diè stato travolto dalle inondazioni di ieri nelle gole deldi Hell’s Gate, in: sono stati recuperati 6 corpi su 7, secondo quanto hanno annunciato le autoritàne, citate dall’Afp. “Sono stati trovati sei corpi delle vittime delle alluvioni improvvise, manca all’appello un turista“, ha dichiarato su Twitter iln Wildlife Service (Kws), che gestisce il. “Le operazioni di ricerca continuano“, ha aggiunto la stessa fonte. Cinqueni, un turista straniero di cui non si conosce la nazionalità e la loro guida locale sono stati spazzati via ieri da un’alluvione lampo, mentre camminavano lungo le gole di Ol Jorowa sul lato meridionale delin un gruppo di 13 persone. Due dei sei superstiti hanno allertato i ranger delche hanno portato avanti le ricerche tutta la ...

