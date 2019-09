Infortunio De Sciglio | il comunicato sulle condizioni del terzino della Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019)DE– Laè reduce dall’importante successo in campionato contro il Napoli, stop per il difensore Decostretto al cambio dopo pochi minuti. Mattia Deha svolto questa mattina esami diagnostici presso il JMedical, a seguito dell’che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femoralecoscia sinistra. Tra dieci giorni circa verranno ripetuti nuovi esami, per definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo. Pronostici Serie A – Juve ancora favorita, l’antagonista adesso è l’Inter: le quote di Sisal MatchpointL'articoloDe, ildelCalcioWeb.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Dopo #Chiellini, out anche #DeSciglio: sarà sostituito da #DAmbrosio. Domani il raduno degli #Azzurri… - DiMarzio : D'Ambrosio convocato in #nazionale al posto di #DeSciglio per gli impegni contro Armenia e Finlandia - ilbianconerocom : Infortunio De Sciglio: è lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero -