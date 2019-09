In volo con due piloti dell’Alitalia per capire il futuro dell’azienda

Tiro a volo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’inizio degli Europei di Tiro a volo 2019 è ormai imminente. Dopo aver organizzato i Mondiali dello scorso mese di luglio, sarà ancora il Trap Concaverde di Lonato del Garda ad ospitare un evento importantissimo nell’annata internazionale di questa disciplina, visto che la kermesse continentale assegnerà – in ogni gara individuale – due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, oltre alla corona annuale di ...

Farina contaminata da ‘erba del diavolo’ ritirata dal mercato : “gravi rischi per la salute - non consumare” [MARCHIO] : E’ un prodotto in vendita in Francia ma acquistabile online in tutta Europa. Si tratta della Farina di grano saraceno bio marchio “Ma vie sans Gluten” ritirata dal mercato per rischio allucinazioni. Il prodotto, a seguito di specifici controlli, è risultato contenere percentuali troppo elevate di stramonio (Datura stramonium), detto anche ‘erba del diavolo’ o ‘delle streghe’, noto per le sue proprietà ...

Mauro Icardi cessione : da Pirlo a Carlos - i giocatori venduti contro la loro volontà diventati campioni : La storia del calcio è piena di giocatori ceduti contro la loro volontà che poi hanno dimostrato alle società "traditrici" quanto si sbagliavano, e sono diventati campioni altrove. Con sommo disappunto, per non dire di peggio, di quegli "illuminati" dirigenti che se ne erano disfatti. Mauro Icardi,

Scomparsi a Piacenza - l’uomo è indagato per omicidio volontario e considerato pericoloso : sospese le ricerche da parte dei volontari : L’idea della Procura è che lui abbia ucciso lei, nascosto il corpo e poi sia fuggito. È questa l’ipotesi su cui si muovono i pm che indagano sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, un operaio di 45 anni e una sua amica 28enne spariti domenica scorsa nel Piacentino. Sebastiani da sabato è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, almeno in astratto, pericoloso, ...

Europei Pallavolo 2019 – Aggiornamenti sulle condizioni di Lucia Bosetti : Campionato Europeo 2019: aggiornamento su Lucia Bosetti L’atleta Lucia Bosetti, reduce da un risentimento alla spalla destra, accusato nel torneo di qualificazione olimpica di Catania contro l’Olanda, è stata sottoposta nei giorni immediatamente successivi ad accertamenti e visite specialistiche, sia dallo staff sanitario azzurro, sia dall’ortopedico di riferimento della società d’appartenenza. I controlli hanno ...

Governo : Renzi - ‘Conte approfitti di destino benevolo’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “I primi 14 mesi di Conte a Palazzo Chigi non sono stati brillanti. E del resto lui lo sa se è vero che è il primo a parlare di un Governo di novità. Il destino è benevolo con l’avvocato pugliese: oggi gli viene offerta una seconda chance. Spero che vada meglio della prima”. Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U18 : l’Italia pronta per la rassegna iridata - la lista delle azzurre convocate : Sono state scelte le dodici azzurre che prenderanno parte ai Mondiali U18 in Egitto, che scatteranno il prossimo 5 settembre Il Commissario Tecnico Marco Mencarelli ha scelto le dodici azzurrine che parteciperanno ai Campionati Mondiali U18, in programma in Egitto dal 5 al 14 settembre. Il gruppo lavorerà a Milano dal 1 al 3 settembre prima di partire alla volta de Il Cairo. Ecco le 12 atlete convocate: Alessia Bolzonetti, Giorgia Frosini, ...

Consultazioni - oggi tocca a Pd e M5s : sul tavolo ministeri e programma : Salvini e la Meloni diserteranno l'incontro, mandando al colloquio solo una delegazione, e hanno già annunciato manifestazioni di piazza contro il nuovo governo

Un volo in assenza di gravità con gli scienziati dell’Esa : Un breve documentario ci racconta l’ultima esperienza di volo parabolico, cioè in assenza di gravità, dell’Agenzia spaziale europea, andata in scena alcuni giorni fa nei cieli di Bordeaux, in Francia. La voce narrante è quella di Neil Melville, supervisore del progetto, che ci racconta perché è importante condurre esperimenti sia sulle tecnologie che sul corpo umano in queste particolari condizioni per prepararci alle missioni nello spazio ...

Governo M5s-Pd - consultazioni di Conte : il premier riceve M5s e Pd. I temi sul tavolo : dalla questione dei vice al programma : L’orizzonte è per martedì, al massimo mercoledì. Il presidente incaricato Giuseppe Conte viene descritto come determinato, sereno, consapevole del suo ruolo che lui interpreta sempre come quello di un garante. Entro metà settimana vorrebbe risalire al Quirinale per sciogliere la riserva. Tradotto: in questi cinque giorni deve chiudere lo schema della squadra dei ministri. Primo problema: i suoi vice, ammesso che ci saranno. Le opzioni sono ...

Europei Pallavolo 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia contro la Polonia : le azzurre strappano 2 set e il primo posto : Italia Sconfitta 3-2 dalla Polonia nell’ultima sfida del Gruppo B: le azzurre chiudono il girone al primo posto grazie ai due set guadagnati L’obiettivo era strappare due set, vincere sarebbe stata solo la ciliegina sulla torta. Poco male per l’Italia femminile che sfiora l’en plein nel Gruppo B degli Europei di Pallavolo 2019, ma chiude il girone con 4 vittorie e 1 Sconfitta. L’unico ko arriva in serata, contro la Polonia che batte le azzurre ...

Fabio volo in vacanza con la famiglia - e Johanna regala il topless : Tutto lavoro e famiglia. In attesa di terminare il suo prossimo romanzo, Fabio Volo ricarica le pile alle Baleari. Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzato in spiaggia mentre, da papà modello, gioca in acqua con i figli Sebastian e Gabriel. Ma a catturare sguardi e flash è la moglie Johanna Maggy, che regala un topless mozzafiato.

Fabio volo alle Baleari con la famiglia - il topless pazzesco di sua moglie Johanna : Fabio Volo è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale Diva e Donna alle Baleari con i suoi splendidi bambini, Sebastian e Gabriel, e la bellissima moglie, l'islandese Johanna Maggy. Leggi anche:Simona Ventura, incidente sexy sotto la doccia...Giù il bikini, spunta il seno Lo scrittore, in atte

Ryanair condannata a risarcire 9 persone per il ‘danno da vacanza rovinata’ : era stato cancellato un volo : Ryanair è stata condannata a risarcire a 9 persone il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” a seguito della cancellazione di un volo. Secondo quando stabilito dal Giudice di Pace di Palermo, infatti, la compagni aerea dovrà corrispondere la somma di 400,00 € a ciascuna delle persone coinvolte, come si legge in una nota di Codacons, che precisa: “Era infatti emerso che la cancellazione del volo non fosse per nulla imprevista. ...