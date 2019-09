In memoria di Luke Perry | un’iniziativa benefica del cast di Beverly Hills foto e video

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ildiimpegnato nel meta-revival dal titolo BH90210 aveva assicurato che avrebbe ricordato il compianto, il collega scomparso a soli 53 anni lo scorso marzo in seguito ad un ictus. E lo ha fatto con un evento a tema. Alcuni membri delhanno partecipato all'iniziativa di beneficenza The Peach Pit Experience lo scorso venerdì, una raccolta fondi in onore dell'amico e collega venuto a mancare troppo presto (e peraltro pochi giorni dopo l'annuncio della realizzazione di un revival di). Per l'occasione, il locale Johnny Rockets su Melrose Ave a Los Angeles è stato convertito in una sorta di Peach Pit, allestito come la storica tavola calda che ha rappresentato il ritrovo abituale dei personaggi della serie originale e che compare come punto di incontro anche nel revival attualmente in onda su Fox negli Stati Uniti. I ...

OptiMagazine : In memoria di #LukePerry, un'iniziativa benefica del cast di #BeverlyHills (foto e video) -