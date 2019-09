Il Segreto | parla Ivan Montes | “Matias subirà un duro colpo”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 2 settembre 2019) Matias de Ilsvela che il suo personaggio finirà in carcere Ilva in onda in Italia da diversi anni ormai ma il suo successo non conosce battute di arresto. Uno dei personaggi più amati della soap iberica è Matias Castaneda che, insieme alla moglie Marcela, è diventato un punto di riferimento per gli abitanti di Puente Viejo dopo la partenza di Emilia e Alfonso.ha svelato al mensile “Il” che il suo personaggiouncolpo: “Matias cambierà tantissimo. Adesso il suo pilastro è la famiglia, in futuro invece sarà la politica. Dedicherà meno tempo a Marcela e alla bambina e si metterà in situazioni che avranno una forte ripercussione sulla loro vita famigliare. Finirà perfino in carcere…”. Quando uscirà dal carcere Matias starà ancora con Marcela ma potrebbe trovare qualche sorpresa. Marcela, infatti, si renderà ...

