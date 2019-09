Il principe Harry ha scritto la cosa più dolce sul prossimo viaggio in Africa con Meghan

Meghan Markle - la regina Elisabetta contro il principe Harry : «Questo non l'avrete mai...» : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...». Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta di Meghan Markle e del...

Meghan Markle - il principe Harry affetto da depressione e panico. Il tragico racconto dopo la morte di Lady D : Per la Royal Family, e in particolar modo per il principe William e suo fratello, il principe Harry, questi sono giorni davvero particolari. Il 31 Agosto sarà infatti l'anniversario della morte dell'amata e discussa principessa Lady Diana, morta a Parigi nel 1997 in un incidente stradale. Ovviamente

I rumors : "Il principe Harry aggressivo dopo la morte di Lady D" - : Francesca Galici La morte di Lady Diana ha fatto molto male al principe Harry che si è salvato solo grazie all'aiuto del fratello La morte di Lady Diana è stata uno choc per il mondo intero ma è stata una tragedia insuperabile per i suoi due figli. Harry e William erano poco più che bambini in quell'ormai lontana notte del 31 agosto 1997 e hanno dovuto affrontare il mondo che ha puntato loro gli obiettivi contro, senza più lo scudo ...

Il principe William è infastidito dai comportamenti di Harry. La colpa è di Meghan? - : Carlo Lanna Secondo l'esperta di Corte ci sarebbe un'ulteriore frattura fra il principe William e il fratello Harry e la colpa sarebbe proprio di Meghan Markle Il ruolo che il principe William riveste fra le mura di Palazzo è molto diverso da quello di Harry, fratello e marito di Meghan Markle. Il futuro Re, secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate grazie a Ingrid Seward, esperta di Corte, non sta vivendo questo periodo con ...

Popolarità in calo per Meghan Markle e il principe Harry. Gradimento ai minimi storici - : Carlo Lanna Le quotazioni di Meghan Markle e del principe Harry sono in caduta libera e la cause sarebbero molto diverse, ma in primis il carattere schivo della Duchessa, non andrebbe a genio agli estimatori della Corona Ci sono guai in vista nel mondo dorato di Meghan Markle e del principe Harry. Secondo quanto è stato riportato da Oggi, la Popolarità dei duchi di Sussex sarebbe in calo. I dati parlano molto chiaro. Dal royal ...

Meghan Markle - vacanze in Sicilia con il principe Harry e il piccolo Archie : I duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, hanno scelto la Sicilia per le loro prime vacanze estive con il loro primogenito Archie Harrison. A rivelarlo è il quotidiano britannico Express, che ha messo sotto la lente di ingrandimento la lunga vacanza dei duchi, che avrebbero "svolazzato' per l'Europa mediterranea a bordo di un jet privato. La vacanza italiana in Sicilia di Meghan ed Harry Terra di limoni gialli come il sole e di mare ...

Ellen De Generes difende il principe Harry e Meghan dagli attacchi - : Novella Toloni La popolare conduttrice americana si è schierata in favore dei Duchi di Sussex bersagliati dalla critica per i recenti voli privati considerati inquinanti, esprimendo il suo pensiero in un post social Dopo Elton John anche l'attrice e conduttrice statunitense Ellen De Generes si schiera in difesa del Principe Harry e della moglie Meghan Markle. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia reale è finita al centro delle ...

Cressida Bonas - ex delusa del principe Harry - si sposa (con un "nuovo" Harry) : Perso un Harry, si può sempre trovarne un altro. È stata questa la filosofia messa in pratica Cressida Bonas, ex fidanzata di Harry d’Inghilterra che, a poco più di un anno dal royal wedding del principe e Meghan Markle, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale. Il nome del fortunato? Harry Wentworth-Stanley.Segno del destino o frutto di un’inconscia volontà, la modella Cressidra ha reso noto al mondo ...

Cressida Bonas - ex del principe Harry - si sposa. Lui si chiama Harry - destino? : Cressida Bonas e Harry Wentworth-StanleyCressida Bonas e Harry Wentworth-StanleyCressida Bonas e Harry Wentworth-StanleyCressida Bonas e Harry Wentworth-StanleyCressida Bonas e Harry Wentworth-StanleyA poco più di un anno dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, Cressida Bonas, la ex più famosa del principe, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale. A parlare per lei, in realtà, è stato il futuro marito, Harry ...

Meghan Markle e il principe Harry - vacanza da 100mila euro per una settimana a Ibiza. Polemica in Inghilterra : Per la loro vacanzina di una settimana a Ibiza, quella prima di Ferragosto, Meghan Markle, il principe Harry e il piccolo Archie hanno speso tra 50mila ai 100mila euro e oltre secondo quanto riportano i giornali britannici citati dal Corriere della Sera. Nei calcoli sono compresi i voli privati dell

Harry Styles fa dietrofront. Non sarà lui il principe Eric de «La Sirenetta» : Quel che prima era un pettegolezzo, un'indiscrezione lasciata galleggiare nell'aria di Hollywood, oggi, ha assunto la veste dell'ufficialità. Harry Styles, leader che fu degli One Direction, è stato scelto per interpretare il principe Eric nel ...

Il principe Harry e quel pizzico di «invidia» (per i piloti d’aereo) : Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Meghan Markle, gli occhi dell'amore (per Harry)Chi vuole fare il calciatore, chi l’astronauta, chi la rockstar. Ogni ...