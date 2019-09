Il Postino | 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia | oggi è ancora il più bel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25di distanza daldi quel film (1 settembre 1994,di). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che chiede al maestro Neruda “come… così, come si diventa poeta?”. Che racconta di quando ha visto l’amata Beatrice Russo e non gli è venuto niente, “neanche una parola. La guardavo e mi innamoravo”. Che ci insegna che “la poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli serve”. E che già quando ci mettiamo a cercarla, abbiamo iniziato a trovarla. Massimo Troisi la cercò con quel suo ultimo film. Lesse il romanzo di Antonio Skármeta, se ne innamorò, comprò i ...

