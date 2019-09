Il nuovo governo sembra vicino

Sondaggio Swg per TgLa7 : elettori M5S spaccati sul nuovo governo - i dem favorevoli : elettori M5S spaccati sull’alleanza di Governo con il Pd, gli elettori di quest’ultimo invece in larga parte favorevoli. È quanto emerge da un Sondaggio di Swg per il Tg La7 presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana. Secondo la rilevazione, tra gli elettori dei 5 Stelle il 51 per cento si dice favorevole alla nascita di un Conte Bis in condominio con il Partito Democratico, mentre il 40% si dice contrario. Il restante ...

Salvini : "nuovo governo un monocolore PD. Porte della Lega aperte ai 5 Stelle delusi" : Matteo Salvini questa sera era alla Berghem Fest, la festa della Lega di Bergamo e ha parlato, ovviamente, del prossimo governo che dovrebbe nascere. Secondo lui sarà un monocolore PD, perché Giuseppe Conte, il vero artefice di tutto, è più vicino ai dem che ai pentastellati, che dunque sono destinati a fare da tappezzeria. Salvini ha detto:"La novità di oggi è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i ...

nuovo governo - Conte vede Pd e M5s/ Nodi Rousseau-Di Maio : Zingaretti riunisce i dem : Trattative Governo Conte-bis: Di Maio incontra vertici M5s a P.Chigi, Zingaretti riunisce i dem. Nodi: voto su Rousseau, domani, e ruolo del leader 5Stelle

Quanto manca per il nuovo governo : Oggi PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero concludere i lavoro sul programma, domani si vota su Rousseau e mercoledì, se tutto va bene, Conte scioglierà la riserva

LAVORO E nuovo GOVERNO/ Quattro mosse per rilanciare l'occupazione : Politiche attive, formazione, apprendistato e LAVORO 4.0: bisogna ripartire da qui. Senza dimenticare sostegno agli investimenti e alla domanda di consumi

Governo : Conte - ‘no premier tutte stagioni - ho rifiutato nuovo sostegno Lega’ : Marina di Pietrasanta (Lu) 1 set. (AdnKronos) – “Ho dimostrato con i fatti che non sono un premier per tutte le stagioni. Quando ero al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi concretamente mi è stato ufficialmente proposto di aprire una rinnovata stagione e l’ho rifiutata”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto ...

Mattarella confida nel ruolo di Conte per la formazione del nuovo governo : Nella giornata del 30 agosto, i rapporti tra i PD e M5S impegnati nella formazione del nuovo esecutivo si sono non poco incrinati e, nonostante la mediazione riuscita dal premier incaricato Giuseppe Conte, ci sono ancora questioni aperte e da risolvere, come la discussione sui venti punti del programma dei Cinque Stelle e il voto sulla piattaforma Rousseau. Il Capo dello Stato naturalmente rimarrà neutrale e non interverrà nelle dinamiche ...

nuovo governo Conte - Fusaro attacca il Pd : 'Dovrebbe rappresentare gli italiani e non i mercati' : Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere un Nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Un' eventualità da ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Governo Conte : nuovo vertice M5s-Pd - 31 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Al via un nuovo incontro fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico a Palazzo Chigi, 31 agosto 2019,

Rousseau - mail agli iscritti : «Presto il voto sul nuovo governo». Il Pd non viene neanche citato : Rousseau batte un colpo. Con una mail inviata agli iscritti della piattaforma si accendono i riflettori sulla votazione che dovrà decidere se dire sì o no all'alleanza con il Pd. La...