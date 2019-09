Il mistero dell' uomo sparito e del cadavere trovato nel lago

Svelata la trama di NCIS 17×01 - il mistero della finta morte di Ziva al centro del primo episodio : Fugando ogni dubbio residuo, la trama di NCIS 17x01 conferma chiaramente il ritorno in scena della rediviva Ziva David, già apparsa nel finale della stagione precedente per avvertire Gibbs di un pericolo imminente. Cote de Pablo è l'attesissima guest star alla premiere della diciassettesima stagione di NCIS, dal titolo Out of the Darkness (Fuori dalle Tenebre), che debutta in prima visione assoluta su CBS negli Stati Uniti martedì 24 ...

Aereo precipita sulle Alpi : tre morti tra cui un neonato - mistero sulla loro identità e sulle cause dell’incidente : Incidente Aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud alla volta dell’Italia, si è schiantato al suolo. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell’incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L’identificazione ...

Morte chef Zamperoni : più di un mistero da svelare - si attende l'esito dell'autopsia : La Morte di Andrea Zamperoni, capo chef di Cipriani Dolci (presso la Grand Central Terminal di New York) è un vero e proprio giallo. Sul corpo del giovane, rinvenuto in un malfamato ostello del Queens, non ci sono tracce evidenti di violenza. Ma tante cose, ancora, sono da chiarire. In attesa dei risultati dell'autopsia, la Procura di Lodi (Andrea era originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo) ha provveduto ad aprire ...

Il mistero dell'imprenditore trovato a terra col cranio fratturato : non ricorda cos'è successo : Un giallo senza risposta, almeno per ora: un imprenditore bresciano è stato ricoverato in ospedale per una frattura al...

Franco Battiato/ Il nuovo disco e il mistero della casa messa in vendita da familiari : Franco Battiato, atteso per ottobre il nuovo disco del celebre artista siciliano. Ma spunta il caso della vendita di Villa Grazia...

mistero Dybala : l'argentino avrebbe pranzato con i dirigenti dell'Inter sul Lago di Como : Si tinge di giallo la domenica di Paulo Dybala. In queste ultime ore, infatti, sta rimbalzando un'interessante indiscrezione lanciata da Il Giornale, secondo cui l'attaccante argentino avrebbe trascorso alcune ore sul Lago di Como e non soltanto per concedersi un pizzico di relax, ma anche per incontrarsi con una parte della dirigenza dell'Inter. Il quotidiano milanese, infatti, riporta che nonostante le smentite di rito (immancabili quando si ...

I Samsung Galaxy Note 10 ed il “mistero” dell’elemento ellittico : cos’è lo chiarisce il manuale : A chi ha osservato bene le prime immagini disponibili sui Samsung Galaxy Note 10 sarà sorta probabilmente la stessa domanda L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 ed il “mistero” dell’elemento ellittico: cos’è lo chiarisce il manuale proviene da TuttoAndroid.

La materia oscura esisteva prima del Big Bang : nuova ipotesi sul più grande mistero della fisica : La materia oscura si è formata prima del Big Bang, questa è l'ipotesi degli scienziati della Johns Hopkins University che sono giunti alla loro conclusione grazie ad un interessante studio matematico. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta, cos'è la materia oscura e perché potrebbe essersi formata prima del Big Bang.Continua a leggere

Aretha Franklin - mistero sul testamento : lite tra i figli della cantante : Nella casa di Detroit della regina del soul, sono stati trovati diversi documenti irregolari: un giudice di Oakland County ora ha disposto una perizia calligrafica sui manoscritti. Un giudice di Oakland County, nel Michigan, ha disposto una perizia calligrafica sui tre testamenti manoscritti di Aretha Franklin. La regina del soul, scomparsa a 75 anni il 16 agosto 2018 per un cancro, ha lasciato i suoi beni ai quattro figli: Clarence, ...

L’arca dell’alleanza e il suo mistero : L’arca dell’alleanza e il suo mistero tenuto nascosto Fra tutti i tesori venerati dagli antichi Israeliti il più importante era l’arca dell’alleanza Si ritiene che l’arca dell’alleanza contenga dei segreti che in pochi conoscono. La cassa- circa 120 cm di lunghezza era stata realizzata in Oro per volere di Mosè. Sul robusto coperchio dorato stavano […] L'articolo L’arca dell’alleanza e il ...

Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya : Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya Molte grandi civiltà sono andate avanti nel tempo, e tra loro c’erano gli antichi Maya dello Yucatan. I resti del mondo antico che conoscevano rimangono misteriosi ancora oggi. Molti i segreti che circondano queste civiltà e molte sono le idee sbagliate che ne tempo ci siamo fatti sul loro… L'articolo Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya proviene ...

Kate Middleton - il mistero della nemica Rose Hanbury : che fine ha fatto? : Che fine ha fatto Rose Hanbury? L’ex amica (e oggi nemica) di Kate Middleton è misteriosamente scomparsa e nessuno sa darsi una spiegazione. Ma andiamo con ordine: qualche mese fa Rose, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, era finita sulle prime pagine di tutti i tabloid, indicata come la nuova rivale di Kate. Le due sono amiche da anni, ma ultimamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa della ...

Cerciello - il mistero delle telefonate prima di incontrare i killer : Mentre di certo rimarranno in carcere per tutta l?estate Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati dell?omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, le indagini...

