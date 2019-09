Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Ci hanno contattato noveM5s. Se gli diamo un seggio,no a”. A dire queste parole, riportate dall’AdnKronos, è il deputato, che interviene sulla crisi di governo e sulle trattative tra Cinquestelle e Pd per un secondo esecutivo a guida di. Il vicesegretario della Lega spiega come si tratta di “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro Italia, Puglia, gente che non è stata al governo gialloverde,che ora chiedono di avere una candidatura per un seggio con la Lega alle prossime elezioni”.spiega che la Lega “non chiude le porte a nessuno”, avvertendo che “quelli che ho sentito mi hanno fatto capire che non parlano solo per loro stessi, ma che ci sono altri pronti a seguirli”.“In ogni caso - sottolinea il- noi ...

HuffPostItalia : Il leghista Andrea Crippa: 'Contattati da senatori M5s. Votano no a Conte se gli diamo un seggio' - imago_mundi : RT @HuffPostItalia: Il leghista Andrea Crippa: 'Contattati da senatori M5s. Votano no a Conte se gli diamo un seggio' - AlexZan87 : Il leghista Andrea Crippa: 'Contattati da senatori 5 stelle. Votano no a Conte se gli diamo un seggio' -