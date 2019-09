Il ballo di Lady Gaga al concerto dei Cure con la dedica su Instagram | “Quando la musica

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Vedere ilscatenato dialdeipotrebbe non sorprendere, del resto Stefani Joanne Angelina Germanotta ha sempre dimostrato di avere il cuore che pulsa a tempo di rock. Ce ne eravamo accorti quando, durante i Grammy Awards 2017, la popstar ha cantato Moth Into Flame sullo stesso palco dei Metallica, ma anche nel 2016, quandoha intonato Black Dog dei Led Zeppelin acapella nello show radiofonico di Howard Stern. Il 31 agosto la band di Robert Smith era headliner al Rose Bowl di Brookside Park in California, in una giornata durante la quale sono saliti sul palco anche i Pixies, i Deftones e i Mogwai per l'one-day-show del Pasadena Daydream. Tra il pubblico c'era anche lei,, che sulle sueStories ha condiviso la sua passione per iin due tempi. In un primo post ha scritto: "Amo i, ho sentito la mia ...

OptiMagazine : Il ballo di @ladygaga al concerto dei @thecure con la dedica su Instagram: 'Quando la musica è magica' (video)… - SartoriaBellini : Ballare cambia la vita. Si racconta che la “Diana Fever” scoppiò proprio dopo il ballo di Lady D con John Travolta.… - sogno_amo_ballo : RT @peularis: Lady Diana morì la domenica del 31 agosto 1997, nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Domani saranno 22… -