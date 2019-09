Icardi | rinnovo e Psg alle porte | altro che Napoli | Mauro va a Parigi!

Fonte : ilmattino

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ultimo treno per. Il Psg è pronto ad accogliere l'attaccante argentino in prestito, dopo ilcon l'Inter per almeno un'altra stagione. L'ad Marotta resta...

DiMarzio : #Icardi, adesso spinge il @PSG_inside in prestito: necessario il rinnovo almeno di un anno con l’@Inter per fare l’… - DiMarzio : Per @MauroIcardi al @PSG_inside in prestito (due ipotesi, secco o con diritto di riscatto) trattativa ad oltranza:… - FabrizioRomano : Icardi al PSG ci siamo quasi: l'Inter ha un accordo di massima con Mauro per il rinnovo del contratto da firmare co… -