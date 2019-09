Icardi al Psg in prestito | l’ultimo giorno di calciomercato sblocca il caso dell’estate

Icardi : rinnovo e Psg alle porte : altro che Napoli - Mauro va a Parigi! : Ultimo treno per Mauro Icardi. Il Psg è pronto ad accogliere l'attaccante argentino in prestito, dopo il rinnovo con l'Inter per almeno un'altra stagione. L'ad Marotta resta...

Mauro Icardi al Psg - trovato finalmente l'accordo. Ora tutto è pronto per l'arrivo a Parigi : Ultime ore calde quelle di questo interminabile calciomercato estivo, che alle ore 22:00 di lunedì 2 settembre chiuderà definitivamente i battenti, e due colpi last minute sono pronti prima della deadline. L'Inter ha finalmente trovato una destinazione per Mauro Icardi. L'attaccante argentino è pron

Mauro Icardi al Psg - “trovato l’accordo con l’Inter : l’attaccante in prestito per un anno” : La telenovela è agli sgoccioli, come prevedibile, ora che il tempo stringe e restano poche alla chiusura del calciomercato. Le strade di Mauro Icardi e dell’Inter sono prossime ad allontanarsi, almeno temporanea. Secondo i media francesi, l’attaccante argentino giocherà nel Paris Saint Germain. La società francese e i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo per un prestito annuale che sbloccherebbe la situazione di impasse che ...

Icardi al Psg - l’ultimo giorno di calciomercato sblocca il caso dell’estate : L’argentino dell’Inter atteso a Parigi nel pomeriggio. Alle 22 stop alle trattative. La Juve è sempre alle prese con gli esuberi con Rugani sul piede di partenza

Calciomercato Serie A : Mkhitaryan alla Roma - Icardi piace al Psg (Rumors) : Ultime ore bollenti per il Calciomercato di Serie A, che chiude oggi 2 settembre alle ore 22: tutte le formazioni sono al lavoro per mettere a segno gli ultimi colpi e rinforzare così le prime due rose, rinforzi che attendono anche gli allenatori che potranno lavorare sul campo senza fretta vista la sosta che attende il campionato per gli impegni della nazionale. Roma: Mkhitaryan e Kalinic in arrivo Ormai manca solo l'ufficialità, ma la Roma ...

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partire nelle prossime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

Calciomercato Inter - Icardi verso il Psg : può partite nelle prossime ore per la Francia : Calciomercato Inter – Ultime ore caldissime di Calciomercato, si decide il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, arrivano importanti novità sul calciatore argentino. Il futuro dovrebbe essere lontano dall’Italia, nella trasmissione di ieri Tiki Taka Wanda aveva aperto ad alcune soluzioni, anche quella del Napoli ma il trasferimento più vicino è quello in Francia, il Psg, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ...

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - addio a De Sciglio? PSG-Icardi - si sblocca. Roma-Mkhitaryan - è fatta : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, addio a ...

Tuttosport : é quasi fatta per Icardi in prestito al Psg : Lunga riunione ieri sera tra i dirigenti del Psg e Wanda Nara, per trattare il prestito di Icardi. Una soluzione estrema ovviamente per cercare di non trascinare la situazione che si è venuta a creare con l’Inter. La soluzione di cui si è discusso è il prestito con diritto di riscatto (scartata al momento la soluzione del prestito secco), come ha riportato ieri sera Sky. L’edizione odierna di Tuttosport conferma che l’Inter ...

Neymar al Barcellona : accordo con Psg/ Ritorno apre 'valzer' Dybala - Icardi e Suarez : Neymar al Barcellona: accordo quasi chiuso con il PSG. Il clamoroso Ritorno apre valzer delle punte: Dybala, Icardi, Suarez e forse anche Messi

Le Parisien : il Psg pensa a Icardi come rinforzo in attacco : Secondo quanto scrive Le Parisien, il Psg starebbe valutando alcuni nomi come sostituti di Neymar nell’eventualità che il brasiliano passi al Barcellona. Tra questi, Dybala, Eriksen e anche Icardi. Oltre a Dembélé, di cui si è già parlato. Gli infortuni di Mbappé e Cavani mettono il Psg nella necessità di rinforzare l’attacco. Dybala è il preferito. In procinto di lasciare la Juve, avendo perso importanza nella squadra con ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Calciomercato Juventus : Dybala potrebbe andare al PSG - Icardi vorrebbe solo la Juve : Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo ...

Calciomercato 14 agosto : Roma - mistero Icardi - Rugani più lontano. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...