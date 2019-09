I cori razzisti durante Cagliari-Inter

Sibilia : “cori razzisti? Non si possono sospendere le partite per 500 imbecilli” : Il Mattino intervista Cosimo Sibilia, vice presidente vicario della Figc. Tra gli argomenti toccati anche gli errori del Var in Fiorentina-Napoli. Per Sibilia occorre sicuramente modificare la tecnologia e probabilmente la Sala Var di Coverciano potrebbe servire a migliorare “Il confronto aiuta sempre: più contributi ci sono più cresce la struttura”. Sui cori razzisti denunciati da Ancelotti a Firenze: “Come Federazione siamo ...

Tammy Abraham – cori ed insulti razzisti a causa dell’errore dal dischetto : Tammy Abraham – Dalla civile Inghilterra la notizia che non ti aspetti. L’attaccante del Chelsea Tammy Abraham è stato vittima di insulti e razzisti. Tammy Abraham – L’attaccante classe ’97 nel corso della partita di assegnazione della UEFA Super Cup (clicca qui per gli highligths) ha commesso l’errore dal dischetto che è stato fatale per i “blues”. Sul risultato di 5-4 ai calci di rigore, ...