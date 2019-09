Hyundai i10 - Primi dettagli della terza generazione

Hyundai - Debutta in India la Grand i10 Nios : La Hyundai ha aperto gli ordini in India per la Grand i10 Nios, un nuovo modello destinato al mercato locale che anticipa il debutto della terza generazione della i10, anche nella versione europea, di scena al prossimo Salone di Francoforte. Questultima è stata prefigurata da un bozzetto diffuso nei giorni scorsi: se lo si confronta con le immagini della Nios, impossibile non cogliere alcune somiglianze e, dunque, qualche anteprima della nuova ...

