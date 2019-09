Hong Kong | come si alza la marea

A Hong Kong arriva l’avvertimento del potere cinese : Le proteste a Hong Kong continuano, ma il rapporto di forze è squilibrato a favore di Pechino. Il resto del mondo assiste impotente. Leggi

Hong Kong - manifestanti prendono di mira metropolitana : Hanno bloccato le porte dei treni in alcune stazioni per impedire ai convogli di partire L'articolo Hong Kong, manifestanti prendono di mira metropolitana proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

A Hong Kong centinaia di studenti hanno boicottato l’inizio dell’anno scolastico : Lunedì mattina centinaia di studenti delle scuole superiori e delle università di Hong Kong hanno boicottato l’inizio del nuovo anno scolastico per sostenere la le proteste in favore della democrazia che vanno avanti da circa tre mesi. Il boicottaggio è stato

Hong Kong - appello a sciopero generale : 04.11 A Hong Kong non si fermano le proteste contro la Cina. Oggi nuove tensioni e appelli a uno sciopero generale e a un boicottaggio dei corsi universitari, ripresi dopo la pausa estiva. Stamani i manifestatnti hanno seminato il caos in treni e metropolitane nell' orario di punta. Ieri centinaia di persone, per protesta, hanno occupato per ore l'aeroporto internazionale,lanciando bombe molotov e pietre, e hanno bruciato una bandiara cinese. ...

Hong Kong : manifestanti bloccano l'aeroporto - sospesi bus e treni : A Hong Kong proseguono i violenti scontri tra polizia e manifestanti. Gli ultimi episodi di violenza hanno avuto inizio quando una marcia non autorizzata ha cercato di avvicinarsi pericolosamente al parlamento con l'uso di oggetti pericolosi come le molotov, ciò ha costretto la polizia a reagire con l'uso della forza. Le violenze sulla metro Sui social ci sono diverse testimonianze di quanto accaduto, in particolare un video diventato virale ...

Cina : Hong Kong - in scontri di ieri 41 feriti - 5 in gravi condizioni : Hong Kong, 1 set. (AdnKronos) – E’ di 41 il bilancio dei feriti negli scontri di ieri ad Hong Kong: cinque sarebbero in gravi condizioni. E’ quanto riferisce il South China Morning Post citando le autorità ospedaliere. Nelle proteste di ieri, riferisce il quotidiano citando il sovrintendente Tsui Suk-Yee, sono state arrestate 63 persone tra cui 54 uomini e nove donne dell’età compresa tra i 13 e i 36 anni. In ...

Hong Kong tra dazi e crisi politica : la capitale della finanza asiatica a rischio recessione : Anche i mercati accusano il colpo, ad agosto nuova flessione per la Borsa (7,4%). Sondaggio della Camera di Commercio italiana: il 30% cita danni rilevanti

Il video dei manifestanti di Hong Kong picchiati dentro la metro : Durante le proteste di ieri un gruppo di poliziotti ha usato manganelli e spray al peperoncino all'interno di un treno, colpendo anche persone inermi

Hong Kong - manifestanti all'aeroporto : 8.30 Dopo gli scontri e le violenze di ieri, i manifestanti puntano a bloccare l'aeroporto internazionale di Hong Kong come due settimane fa, quando il sit-in portò alla cancellazione di circa 1.000 voli. Secondo il South Morning Post, il traffico sulla strada per l'aeroporto è congestionato da lunghe code di auto e la polizia è schierata al terminal dei bus per impedire ai manifestanti di entrare in aeroporto. Un rappresentante dello scalo, ...

Hong Kong - in migliaia sfidano il no della polizia e scendono in piazza per la democrazia : Dopo le tensioni all'aeroporto internazionale del mese scorso, sono proseguite raggiungendo il culmine nella giornata di sabato le proteste nell'isola di Hong Kong. Già la settimana scorsa, durante una marcia regolarmente autorizzata, nella parte orientale della città, le proteste erano degenerate in lanci di mattoni e bottiglie incendiarie, con cariche della polizia. Il risultato era stato di alcuni dimostranti arrestati e un ferito, colpito ...

Hong Kong - in migliaia in piazza malgrado il divieto : Bombe Molotov, barricate incendiate e lacrimogeni. Il cuore di Hong Kong è piombato nel caos, con violenti scontri fra poliziotti e dimostranti, che hanno hanno sfidato un diluvio e i divieti di manifestare imposti dalle autorità invadendo di nuovo le strade della ex colonia britannica. Le proteste giungono nel quinto anniversario del rifiuto da parte di Pechino di organizzare elezioni a suffragio universale a Hong Kong, decisione ...

Hong Kong - in migliaia sfidano i divieti e scendono in piazza : scontri con la polizia nell’area del parlamento : migliaia di persone hanno sfidato i divieti imposti dalla polizia e sono scese in piazza ad Hong Kong per aderire alla manifestazione indetta dal Fronte civile per i diritti umani. I manifestanti hanno circondato la sede della polizia, incendiando le barricate erette a protezione, dove venerdì erano stati portati in custodia, e poi rilasciati, due leader del movimento pro-democrazia. Intanto, un secondo gruppo di dimostranti si è diretto verso ...

Ci sono stati nuovi scontri fra la polizia di Hong Kong e i manifestanti a favore della democrazia : Stamattina ci sono stati nuovi scontri fra la polizia di Hong Kong e i manifestanti a favore della democrazia, che in migliaia sono scesi per strada per nuove proteste nonostante un divieto emesso dalle autorità di Hong Kong. I manifestanti

Hong Kong - proteste e scontri in piazza : 12.21 Proseguono le proteste ad Hong Kong, nonostante il divieto di manifestare deciso dalle autorità. La polizia ha fatto uso di lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno abbattuto le barriere di protezione poste a protezione del Parlamento. Le frange più violente armate di scudi hanno lanciato molotov e pietre; la polizia ha risposto usando gli idranti. Bloccato il trasporto pubblico intorno alla sede di rappresentanza della Cina.