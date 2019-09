Guerra fra ex veline | Irene Cioni | «Con Ludovica Frasca raccontavamo di essere amiche ma

Francesco Chiofalo : 'Er Faina - con quella panza!"/ Guerra social : 'Povere tentatrici' : Francesco Chiofalo VS Er Faina, atto secondo: ecco cosa ha risposto Lenticchio al gesto di Damiano: l'odiatore del web sarà escluso da Temptation Vip?

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la Guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

Migranti - papa Francesco scrive al Meeting di Cl : “Chi fugge da Guerra e povertà è una persona - non un numero” : Persone “sole e abbandonate“, spesso “trattate come numeri di una statistica”. Ma “prima che numeri, sono volti, nomi e storie“. E’ chiaro il riferimento ai Migranti da parte di papa Francesco, che ha inviato un messaggio al Meeting 2019, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione la cui 40° edizione prenderà il via domenica 18 agosto da Rimini. “Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quando ...

Papa Francesco apre la campagna elettorale contro Salvini : "Il sovranismo ci porterà in Guerra" : Il Papa non perde tempo e apre a tempo record la sua campagna elettorale. Per attaccare ovviamente il sovranismo (Salvini non lo nomina). Nel giorno del 41° anniversario della morte di san Paolo VI, pontefice a cui è particolarmente affezionato, Bergoglio concede una lunga intervista alla Stampa. "I

MAXIMILIAN/ Anticipazioni 7 e 9 agosto 2019 : Massimiliano muove Guerra alla Francia : MAXIMILIAN, Anticipazioni 7 e 9 agosto 2019 su Rai 3: Maria sposa Massimiliano. L'uomo muove guerra alla Francia, ma dovrà fare i conti con una tragedia

La strana Guerra fra Donald Trump e gli ayatollah : È un conflitto a bassa intensità, fatto di incidenti, provocazioni, sanzioni. Nessuno sembra pronto ad andare oltre, ma la situazione può degenerare

MotoGp - Quartararo lancia il guanto di sfida a Valentino Rossi : il francese ‘dichiara Guerra’ al Dottore : Il pilota francese ha fatto un bilancio della prima parte di stagione, soffermandosi poi anche sul rapporto con Valentino Rossi Un inizio di stagione da urlo per Fabio Quartararo che, al suo primo Mondiale di MotoGp, sta bruciando le tappe. Tre pole position, due podi e il record di pilota più giovane ad ottenere il miglior tempo in qualifica: niente male per un ragazzo affacciatosi quest’anno per la prima volta in classe ...

Libia - Guerra alle porte di Tripoli : il governo accusa Francia - Egitto ed Emirati Arabi : Tensione alta alle porte di Tripoli. Le forze del maresciallo Haftar hanno dichiarato "l'ora zero" della propria offensiva...

Orfini : no a militarizzazione al posto di dialogo - sgomberi sono Guerra fra poveri : Roma – “Ancora una volta a Roma si considera l’emergenza abitativa come una questione di ordine pubblico mentre e’ una drammatica questione sociale. Quello che sta accadendo a Primavalle non e’ accettabile: la militarizzazione al posto del dialogo e’ l’ennesima dimostrazione della volonta’ di dichiarare guerra alla poverta’. Si evitino inutili prove di forza nei confronti di chi ha la sola ...

La verità sulla Guerra “sovranista” contro Papa Francesco : (foto: Franco Origlia/Getty Images) Nei bar di Roma si è soliti ascoltare a corollario delle situazioni più disparate un motto: morto un Papa se ne fa sempre un altro. E oggi questo innocente motto – che può scandire la fine di una storia d’amore o di un governo, lasciando aperta la porta alla speranza di qualcosa di migliore – sembra essere il cruccio peggiore dell’internazionale sovranista, ormai da tempo in guerra aperta con Papa ...