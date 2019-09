GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz | sta per tornare il torneo italiano di eSport al volante

FIBA Basketball World Cup 2019 - tutti con gli azzurri in diretta su Sky Sport : Italia protagonista dell’estate Sportiva di Sky anche sotto canestro. Dopo l’Europeo femminile, ecco la FIBA Basketball World Cup, al via in Cina. Fino al 15 settembre, su Sky – in Italia tv ufficiale del Mondiale maschile di basket per nazioni - 34 partite in onda, per un totale di circa 100 ore live. I 1<img style="float: right; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Basket Nazionale - la Verona Basketball Cup in diretta su Sky Sport : Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” in vista della decisione finale: i 12 per il Mondiale cinese. La ‘Verona Basketball Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metterà l’Italia di fronte a tre squadre ...

Lettera del Cio al Malagò - preoccupazioni per la riforma dello Sport discussa in parlamento : Olimpiadi Milano-Cortina a rischio? : Il Cio ha inviato una Lettera a Giovanni Malagò contenente delle ‘preoccupazioni’ riguardandi la nuova riforma dello sport discussa in parlamento: in dubbio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del Coni ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo ...

Audi Cup - Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia : Dove vedere Audi Cup in Tv e streaming – Continua l’estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michele Criscitiello trasmetterà l’Audi Cup, che si svolgerà a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a domani, mercoledì 31 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di […] L'articolo Audi Cup, Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Weekend di grandi ascolti su Sportitalia con Inter e Milan. Domani Audi Cup : E' stato un fine settimana di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT). Le dirette in esclusiva di Inter-Psg da Macao e Milan-Benfica da Boston hanno consentito all'emittente diretta da Michele Criscitiello di replicare i numeri record di questa estate di grande calcio Internazionale.Tra sabato e domenica sono stati 3,3 milioni i telespettatori...

TraSporti eccezionali - le aziende : “Chi si deve occupare delle strade - chiede a noi se i ponti reggono. E scarica i costi” : Su quei permessi, nessuno vuole mettere la firma. Troppo rischioso, visto lo stato delle infrastrutture italiane. Un problema di cui tutto il paese si è accorto con il Ponte Morandi, anche se negli uffici tecnici di province e comuni il terrore ha iniziato a serpeggiare dal crollo del viadotto di Annone Brianza, sulla provinciale che collega Milano e Lecco, nell’ottobre del 2016. La tragedia di Genova non ha fatto altro che amplificare una ...

Il Washington Post sta assumendo personale che si occuperà di scrivere articoli dedicati agli eSports : La stampa generalista strizza l'occhio sempre di più agli eSports e da oggi il Washington Post apre le sue porte a nuove figure dedicate proprio a questa categoria.Il quotidiano statunitense sta infatti cercando due reporter ed un editore che si occuperanno di stilare articoli dedicati all'industria dei videogiochi e al mondo degli eSports. Grazie a giochi come Overwatch e Fortnite, gli eSports si sono fatti strada non solo all'interno della ...

PG ESportS annunciata la seconda edizione di Intesa SanPaolo Hearthstone Cup : I numeri da capogiro dell’esport sono ormai cosa nota. Solamente in Italia sono oltre 350 mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi: è facile capire perché molte realtà abbiano deciso di supportare questo mondo. Nel nostro Paese, a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c’è il primo gruppo bancario italiano, Intesa SanPaolo che, per ...