Grey’s Anatomy 16 affronterà i temi del sistema sanitario e delle politiche

Primo spoiler dal set di Grey’s Anatomy 16 a Seattle : Meredith libera ma ai servizi socialmente utili? : Le riprese di Grey's Anatomy 16 in corso in esterna a Seattle sembrano rivelare un Primo vero spoiler dalla prossima stagione del medical drama, al via negli Stati Uniti il prossimo 26 settembre su ABC. Lo spoiler in questione riguarda la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) e il suo compagno Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti): gli interpreti della coppia principale dello show sono stati avvistati mentre giravano delle scene all'aperto, ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 : Meredith e DeLuca di nuovo insieme : Grey’s Anatomy 16×02: Andrew DeLuca nuovamente a piede libero A circa un mese dalla messa in onda della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, le Anticipazioni circa i nuovi episodi del Medical-Drama continuano a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. In particolare, grazie ad alcuni video amatoriali, è possibile trarre qualche spoiler riguardante la 16×02, in onda il 3 ottobre sulla ABC. Nella giornata di ieri ...

Station 19 e Grey’s Anatomy crossover : la 16×01 svela la nuova coppia : crossover Grey’s Anatomy – Station 19: la 16×01 svelerà un nuovo amore Come anticipato alcune settimane fa, le nuove stagioni di Grey’s Anatomy e Station 19 saranno fortemente legate sia sul piano temporale che su quello narrativo. Ad incrementare la curiosità dei telespettatori sono arrivate, nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Krista Vernoff. La showrunner – la cui attività si estenderà anche allo spinoff ...

Grey’s Anatomy 16 inizia da un crossover con Station 19 : il primo episodio svela un nuovo amore : Non ci vorrà molto perché l'annunciata liason amorosa tra un personaggio di Grey's Anatomy 16 e uno di Station 19, il suo spin-off, inizi a palesarsi: avverrà già nel primo episodio della nuova stagione, al via il 26 settembre su ABC negli Stati Uniti, sarà dunque un crossover tra le due serie e introdurrà proprio la nascente storia d'amore che terrà banco per il resto della stagione, legando le trame delle due produzioni. La showrunner ...

Grey’s Anatomy 16 : annunciato l’arrivo di un episodio speciale : Grey’s Anatomy 16, la Vernoff: “Abbiamo in serbo un grande episodio…” La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy – in arrivo il 26 settembre sulla ABC – inizia a prendere progressivamente forma. Da quando, circa due settimane fa, cast e produzione sono tornati sul set per l’inizio delle riprese, molte sono le informazioni circa la trama che interesserà le prime puntate dell’edizione 2019/2020. ...

In Grey’s Anatomy 16 ci sarà un “grande episodio” tutto dedicato ad un personaggio storico della serie : Ormai è diventata una tradizione quella degli episodi "standalone" nel medical drama e anche Grey's Anatomy 16 avrà i suoi: dopo quelli dedicati a Meredith, Jo, Jackson ed April, Miranda ed Amelia nelle ultime stagioni, toccherà a Richard Webber avere - di nuovo - un episodio tutto o quasi dedicato al suo personaggio. Ad annunciarlo a TvLine è la showrunner del medical drama, Krista Vernoff, che dalla prossima stagione sarà anche alla guida ...

Grey’s Anatomy 16 : il promo con deja vu per Meredith | VIDEO : Grey’s Anatomy 16 ci regala il teaser promo e infiamma gli animi di tutti i fan in attesa del debutto sulla ABC. Il medical drama con Ellen Pompeo si prepara a spiccare il volo con la sua nuova stagione, in onda in autunno: che cosa succederà? La trama generale di Grey’s Anatomy 16 non è ancora stata rilasciata, ma grazie al trailer possiamo già intuire a grandi linee che cosa succederà. Innanzitutto un deja vu per la nostra ...

Nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16 “si ride e si piange al tempo stesso” : A poco più di un mese dall'inizio della stagione, le premesse del primo episodio Grey's Anatomy 16 sono una grande incognita: il finale della quindicesima stagione ha lasciato aperti diversi filoni della trama, dalla scomparsa di Jackson alla volontà di Meredith di costituirsi per la truffa assicurativa che ha fatto finire in prigione DeLuca, passando per la nascita della figlia di Owen e Teddy. Quest'ultimo evento, con tanto di ...

Camilla Luddington - la Jo di «Grey’s Anatomy» - si è sposata : Calilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataCalilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataCalilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataCalilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataCalilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataCalilla Luddington di Greys' Anatomy si è sposataLa location scelta per il matrimonio, a Malibu, è andata distrutta da un incendio quattro mesi prima del grande giorno, ma Camilla Luddington, la Jo Wilson ...

Il licenziamento di Meredith - Alex e Richard in Grey’s Anatomy 16 : quale futuro per i medici storici della serie? : Grey's Anatomy 16 ripartirà esattamente dai fatti del finale della quindicesima stagione e tra i più clamorosi c'è sicuramente il licenziamento di Meredith, Alex e Richard da parte della Bailey. Tutti a vario titolo coinvolti nella truffa assicurativa ordita dalla Grey per consentire ad una bambina immigrata clandestinamente negli Stati uniti di ottenere un'operazione chirurgica necessaria, i tre medici devono affrontare le conseguenze del ...

Nuove nozze nel cast di Grey’s Anatomy - dalla finzione alla realtà per Camilla Luddington : Dalle nozze nella serie celebrate al termine della quattordicesima stagione a quelle nella realtà: Camilla Luddington, la dottoressa Jo Wilson in Grey's Anatomy, ha sposato lo storico fidanzato Matthew Alan, anche lui attore e di recente visto nella serie Hulu castle Rock. I due, che hanno già una figlia, si sono sposati con una cerimonia intima vista mare, sulla costa della California, di fronte a circa 70 tra amici e parenti, come ...

Grey’s Anatomy 16 : Webber si ritira? La risposta dell’attore : Spoiler Grey’s Anatomy 16, James Pickens: “La situazione è precaria” A poco più di un mese dal ritorno di Grey’s Anatomy, gli spoiler riguardanti la sedicesima edizione del Medical-Drama offrono una panoramica piuttosto dettagliata sulla trama dei primi episodi in onda a partire dal 26 settembre sulla ABC. In particolare, le ultime news riguardano uno dei personaggi storici del telefilm: Richard Webber. L’ex capo di ...

Grey’s Anatomy 16 : annunciato il ritorno di un personaggio storico : Grey’s Anatomy 16, la Vernoff: “Vorrei riavere un vecchio personaggio” Il mese di agosto si preannuncia rovente per la sceneggiatrice di Grey’s Anatomy. Krista Vernoff, tornata sul set del telefilm appena due settimane fa, è infatti nel pieno delle trattative per riportare un volto storico del Medical-Drama nel cast della sedicesima edizione. Intercettata dai microfoni di TvLine, la showrunner ha infatti dichiarato di ...

Un ritorno dal passato in Grey’s Anatomy 16 - chi apparirà nella stagione “senza tema”? : Potrebbe essere un ritorno dal passato in Grey's Anatomy 16 a sorprendere il pubblico più della trama stessa della nuova stagione, che per adesso non ha ancora un tema portante. Lo ha annunciato Krista Vernoff, la showrunner del medical drama, intervenendo alla Television Critics Association questa settimana, nel panel dedicato alla serie ABC. Se la scorsa stagione è stata quella dell'amore, o della sua ricerca da parte di Meredith, ora ...