Governo | Zingaretti | “Passi in avanti verso governo di svolta | siamo ottimisti e

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Nuovo Governo - Conte vede Pd e M5s/ Nodi Rousseau-Di Maio : Zingaretti riunisce i dem : Trattative Governo Conte-bis: Di Maio incontra vertici M5s a P.Chigi, Zingaretti riunisce i dem. Nodi: voto su Rousseau, domani, e ruolo del leader 5Stelle

Governo : cabina di regia del Pd con Zingaretti alle 13.00 : Alle ore 13 è convocata dal segretario Zingaretti al Nazareno la cabina di regia Pd con il presidente del partito Gentiloni, i vicesegretari Orlando e De Micheli, i capigruppo Marcucci e Delrio, le vicepresidenti Ascani e Serracchiani e il tesoriere Zanda.

Governo - Zingaretti : “E’ difficile ma facciamo di tutto” : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare a questo Paese un nuovo Governo”. Lo dice in un video su Fb. Un Governo, continua, “per riaccendere l’economia, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo dell’innovazione nella scuola, l’università, la ricerca. Cioè quello che serve ...

Governo - la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone : “Eliminiamo entrambi i posti da vicepremier”. Tutto il Pd con lui - compreso Zingaretti : “Contributo per sbloccare la situazione” : Beppe Grillo che “benedice” l’alleanza giallo-rossa, il “tweet di pace” con cui gli risponde Nicola Zingaretti. Poi Dario Franceschini prova a indicare la via: “Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier“. Un assist per uscire dall’impasse sulla questione della vicepresidenza che viene appoggiato da tutti i democratici, segretario compreso: “Un altro ...

Mare Jonio - evacuati tre migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il Governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Governo - Conte al Quirinale - deadline mercoledì. Zingaretti : «Via i due vicepremier - di tutto per dare Governo all'Italia» : governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Migranti : Zingaretti - ‘sono esseri umani - Governo non faccia finta di niente’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La vicenda #MareJonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto. Coinvolgere con autorevolezza l’Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Migranti: Zingaretti, ‘sono esseri umani, governo non ...

Governo - Zingaretti : “Vale la pena provarci per riaccendere l’economia italiana - riprendere stagione di investimenti e far crescere il lavoro” : “Vale la pena provarci per il bene dell’Italia”: quindi “per riaccendere l’economia italiana, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro“. In un video su Facebook il segretario Pd, Nicola Zingaretti, elenca i vantaggi e i propositi del Governo M5s-Pd in via di formazione. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare al Paese un nuovo ...

Governo : Zingaretti - ‘proposta Franceschini altro contributo Pd per sbloccare situazione’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, postando il tweet di Dario Franceschini con la proposta di rinunciare allo schema dei due vicepremier. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘proposta Franceschini altro contributo Pd per sbloccare situazione’ sembra essere il primo su ...